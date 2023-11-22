Вылет самолета в Пермь, экстренно севшего в Екатеринбурге, задержали. Скрин

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Аэропорт "Кольцово" во время снегопада. Екатеринбург, снег, аэропорт, нелетная погода, зима, непогода, задержка рейса, airbus a321 neo, airbus a321neo, телескопический трап
Причина задержки вылета рейса неизвестна Фото:

Три самолета, направляющиеся в Пермь, из-за погодных условий приземлились в Екатеринбурге. Вылет одного из бортов авиакомпании S7 перенесен на несколько часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.

«Вылет рейса S7-1157 планировался на 22 ноября в 03:50 часа. Приземление воздушного судна B-737 в Перми было назначено на 10:00 часов по местному времени. Рейс задержан в Екатеринбурге до 08:00 часов», — данные появились на онлайн-табло аэропорта. Причина задержки рейса неизвестна.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании и аэропорта Кольцово. На момент публикации ответ получить не удалось.

Два самолета авиакомпании S7 и один «ЮВТ АЭРО» летели в Пермь, но были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме Екатеринбурга из-за плохой погоды. Позже одному из пассажиров самолета авиакомпании S7 стало плохо в салоне судна. Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры организовали проверку и усиленный контроль за произошедшей ситуацией.

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Три самолета, направляющиеся в Пермь, из-за погодных условий приземлились в Екатеринбурге. Вылет одного из бортов авиакомпании S7 перенесен на несколько часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово. «Вылет рейса S7-1157 планировался на 22 ноября в 03:50 часа. Приземление воздушного судна B-737 в Перми было назначено на 10:00 часов по местному времени. Рейс задержан в Екатеринбурге до 08:00 часов», — данные появились на онлайн-табло аэропорта. Причина задержки рейса неизвестна. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании и аэропорта Кольцово. На момент публикации ответ получить не удалось. Два самолета авиакомпании S7 и один «ЮВТ АЭРО» летели в Пермь, но были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме Екатеринбурга из-за плохой погоды. Позже одному из пассажиров самолета авиакомпании S7 стало плохо в салоне судна. Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры организовали проверку и усиленный контроль за произошедшей ситуацией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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