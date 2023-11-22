Три самолета, направляющиеся в Пермь, из-за погодных условий приземлились в Екатеринбурге. Вылет одного из бортов авиакомпании S7 перенесен на несколько часов. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово.
«Вылет рейса S7-1157 планировался на 22 ноября в 03:50 часа. Приземление воздушного судна B-737 в Перми было назначено на 10:00 часов по местному времени. Рейс задержан в Екатеринбурге до 08:00 часов», — данные появились на онлайн-табло аэропорта. Причина задержки рейса неизвестна.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании и аэропорта Кольцово. На момент публикации ответ получить не удалось.
Два самолета авиакомпании S7 и один «ЮВТ АЭРО» летели в Пермь, но были вынуждены совершить посадку на запасном аэродроме Екатеринбурга из-за плохой погоды. Позже одному из пассажиров самолета авиакомпании S7 стало плохо в салоне судна. Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры организовали проверку и усиленный контроль за произошедшей ситуацией.
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