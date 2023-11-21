21 ноября 2023

В Салехарде женщина, зарезавшая своего сожителя, получила срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийца своего сожителя отправится в колонию Фото:

Жительница Салехарда, зарезавшая своего сожителя во время пьяного конфликта, получила реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.

«Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда виновной назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима», — рассказали на портале окружного ведомства.

Ранее URA.RU сообщало о задержании 49-летней жительницы Салехарда, которая убила своего собутыльника. Во время ссоры женщина ударила его ножом в сердце.

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Жительница Салехарда, зарезавшая своего сожителя во время пьяного конфликта, получила реальный срок. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО. «Собранные Салехардским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговором суда виновной назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима», — рассказали на портале окружного ведомства. Ранее URA.RU сообщало о задержании 49-летней жительницы Салехарда, которая убила своего собутыльника. Во время ссоры женщина ударила его ножом в сердце.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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