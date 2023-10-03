В Салехарде женщина зарезала сожителя в пьяной ссоре

В Салехарде задержана подозреваемая в убийстве сожителя во время пьяной ссоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) ночью 4 октября в квартире дома по улице Обская найдено тело мужчины 1989 года рождения с раной в области сердца. По подозрению в убийстве силовики задержали его сожительницу, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СУ СКР.

«По подозрению в совершении убийства задержана 49-летняя женщина, сожительствующая с погибшим. Установлено, что накануне произошедшего сожители совместно распивали спиртные напитки, в ходе возникшего конфликта женщина нанесла удар ножом потерпевшему, а затем обратилась по телефону в скорую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СКР в официальном telegram-канале.

В настоящее время силовики проводят необходимые следственные действия. Женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения.