03 октября 2023

В Салехарде женщина зарезала сожителя в пьяной ссоре

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В Салехарде задержана подозреваемая в убийстве сожителя во время пьяной ссоры Фото:

В Салехарде (ЯНАО) ночью 4 октября в квартире дома по улице Обская найдено тело мужчины 1989 года рождения с раной в области сердца. По подозрению в убийстве силовики задержали его сожительницу, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СУ СКР.

«По подозрению в совершении убийства задержана 49-летняя женщина, сожительствующая с погибшим. Установлено, что накануне произошедшего сожители совместно распивали спиртные напитки, в ходе возникшего конфликта женщина нанесла удар ножом потерпевшему, а затем обратилась по телефону в скорую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СКР в официальном telegram-канале.

В настоящее время силовики проводят необходимые следственные действия. Женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения.

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В Салехарде (ЯНАО) ночью 4 октября в квартире дома по улице Обская найдено тело мужчины 1989 года рождения с раной в области сердца. По подозрению в убийстве силовики задержали его сожительницу, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СУ СКР. «По подозрению в совершении убийства задержана 49-летняя женщина, сожительствующая с погибшим. Установлено, что накануне произошедшего сожители совместно распивали спиртные напитки, в ходе возникшего конфликта женщина нанесла удар ножом потерпевшему, а затем обратилась по телефону в скорую помощь», — сообщает пресс-служба СУ СКР в официальном telegram-канале. В настоящее время силовики проводят необходимые следственные действия. Женщина задержана, решается вопрос о мере пресечения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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