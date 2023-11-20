На рынке в Кременкуле продолжаются следственные действия Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В отношении владельцев фермерского рынка в элитном поселке Кременкуль под Челябинском возбудили еще два уголовных дела. Как сообщили URA.RU 21 ноября в пресс-службе СКР по региону, помимо незаконного строительства их обвинили в нарушении правил пожарной безопасности.

«В отношении индивидуальных предпринимателей возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Кроме того, на них возбуждено уголвоное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», — сообщил URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Там отметили, что первое уголовное дело было возбуждено по появившимся сведениям, которые свидетельствуют об организации рынка без получения необходимого разрешения в органах местного самоуправления. По второму уголовному делу была проведена проверка зданий общежития, в котором проживали рабочие. Там были зафиксированы грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие реальную угрозу жизни и здоровья.

Рынок из Челябинска переехал в Кременкуль, когда мэрия разрешила застроить территорию на улице Братьев Кашириных новым ЖК. Жители поселка начали жаловаться на вырубку леса под рынок, на фуры, портящие дороги. Прокуратура подала в суд на одного из владельцев рынка. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль законность переноса рынка и Челябинска в Кременкуль. По требованию губернатора Алексея Текслера ГУ МВД по региону приостановило работу рынка и начало свою проверку.