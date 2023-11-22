Челябинская область подписала сотрудничество с Казахстаном на выставке «Россия»

22 ноября 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Текслер договорился с Казахстаном сотрудничать в экономической, туристической и культурной сферах Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Казахстан на выставке «Россия» (ВДНХ). Переговоры с казахстанским послом Дауреном Абаевым состоялись 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. «Алексей Текслер и Даурен Абаев обсудили расширение логистического, экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, взаимодействия в сфере туризма и образования. В ходе переговоров состоялось подписание стратегических соглашений между промышленными предприятиями региона и Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе. Текслер также указал на ведущие позиции региона в сотрудничестве с Казахстаном. Сотрудничество планируют осуществить в области машиностроения, металлургии, нефтегазовой промышленности и инжиниринге. Особую заинтересованность вызвали поставки литейно-кузнечной продукции группы КОНАР (Челябинск). Поставлять детали и оборудование будут и из «Усть-Каменогорского арматурного завода» (Казахстан) в регион. «Челябинская область — приграничный регион, почти 900 километров у нас общей государственной границы. Самое главное — это долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения, в первую очередь, торгово-экономические, а также культурные, гуманитарные. Дружба народов для нас не пустой звук, мы на территории региона проживаем дружно», — передает слова Текслера пресс-служба. Абаев также выразил намерение поддержать братские отношения с Россией. Он назвал границу с регионом «абстрактным» понятием, уточнив, что указывающим на братство являются отношения между гражданами обеих стран. Текслер приехал на выставку «Россия» в День Челябинской области со своей супругой Ириной. Губернатор выступил экскурсоводом для корреспондентов и презентовал полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву масштабные проекты инфраструктуры в регионе. Фурор вызвал макет Челябинска, изображенный с высоты птичьего полета. Толпа посетителей окружила стенд до начала торжественной части. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение о сотрудничестве с Республикой Казахстан на выставке «Россия» (ВДНХ). Переговоры с казахстанским послом Дауреном Абаевым состоялись 22 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора. «Алексей Текслер и Даурен Абаев обсудили расширение логистического, экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, взаимодействия в сфере туризма и образования. В ходе переговоров состоялось подписание стратегических соглашений между промышленными предприятиями региона и Республики Казахстан», — сообщили в пресс-службе. Текслер также указал на ведущие позиции региона в сотрудничестве с Казахстаном. Сотрудничество планируют осуществить в области машиностроения, металлургии, нефтегазовой промышленности и инжиниринге. Особую заинтересованность вызвали поставки литейно-кузнечной продукции группы КОНАР (Челябинск). Поставлять детали и оборудование будут и из «Усть-Каменогорского арматурного завода» (Казахстан) в регион. «Челябинская область — приграничный регион, почти 900 километров у нас общей государственной границы. Самое главное — это долгосрочные взаимовыгодные партнерские отношения, в первую очередь, торгово-экономические, а также культурные, гуманитарные. Дружба народов для нас не пустой звук, мы на территории региона проживаем дружно», — передает слова Текслера пресс-служба. Абаев также выразил намерение поддержать братские отношения с Россией. Он назвал границу с регионом «абстрактным» понятием, уточнив, что указывающим на братство являются отношения между гражданами обеих стран. Текслер приехал на выставку «Россия» в День Челябинской области со своей супругой Ириной. Губернатор выступил экскурсоводом для корреспондентов и презентовал полномочному представителю президента РФ в УрФО Владимиру Якушеву масштабные проекты инфраструктуры в регионе. Фурор вызвал макет Челябинска, изображенный с высоты птичьего полета. Толпа посетителей окружила стенд до начала торжественной части.