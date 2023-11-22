Спикер челябинского заксобрания оценил стенд региона на ВДНХ

22 ноября 2023 в 15:52 Размер текста - 17 +

Олег Гербер уверен в необходимости таких мероприятий, как выставка «Россия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер 22 ноября дал оценку стенду региона на выставке «Россия» на ВДНХ. Также Гербер рассказал о предназначении выставки, сообщает корреспондент URA.RU из Москвы. «Выставка грандиозная, и, в свете того, что происходит сейчас вокруг нашей страны, важно подчеркивать достоинства нашего региона, знакомить жителей других регионов с нашими достоинствами. На выставке представлены все регионы России. Я уверен, что и челябинцам есть, на что посмотреть, какие-то лучшие практики перенять, и, безусловно, нам есть что продемонстрировать. Наш стенд очень красивый, его видно издалека», — заявил Гербер журналистам. Гербер подчеркнул, что регион на выставке представляет свои главные достоинства. Это и сфера туризма, и фантастическая природа. К сожалению, большая часть жителей нашей страны об этом либо не знает, либо знает поверхностно. «Такие мероприятия, как выставка, позволят познакомить их с регионом и пригласить к нам. Потому что одно дело — посмотреть на выставке, и другое — увидеть воочию, убедиться в том, что Челябинская область — не такая, какой они себе ее представляли. Это прекраснейшее место, где есть буквально все, начиная с сельского хозяйства и промышленности до фантастических природных объектов, таких как озеро Тургояк, которое второе по чистоте после Байкала. Поэтому важность таких мероприятий переоценить сложно. Я уверен, что Челябинская область здесь представлена по достоинству», — цитирует Гербера корреспондент URA.RU. 22 ноября на выставке «Россия» проходит День Челябинской области. Сегодня регион презентовал губернатор Алексей Текслер, который рассказал о достижениях и планах региона. На выставке побывал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В этот же день здесь проводится множество культурных, образовательных, гастрономических мероприятий, позволяющих показать жизнь региона с разных сторон. Также в программу дня входят выступления творческих групп — в составе 12 коллективов на форум приехало более ста человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер 22 ноября дал оценку стенду региона на выставке «Россия» на ВДНХ. Также Гербер рассказал о предназначении выставки, сообщает корреспондент URA.RU из Москвы. «Выставка грандиозная, и, в свете того, что происходит сейчас вокруг нашей страны, важно подчеркивать достоинства нашего региона, знакомить жителей других регионов с нашими достоинствами. На выставке представлены все регионы России. Я уверен, что и челябинцам есть, на что посмотреть, какие-то лучшие практики перенять, и, безусловно, нам есть что продемонстрировать. Наш стенд очень красивый, его видно издалека», — заявил Гербер журналистам. Гербер подчеркнул, что регион на выставке представляет свои главные достоинства. Это и сфера туризма, и фантастическая природа. К сожалению, большая часть жителей нашей страны об этом либо не знает, либо знает поверхностно. «Такие мероприятия, как выставка, позволят познакомить их с регионом и пригласить к нам. Потому что одно дело — посмотреть на выставке, и другое — увидеть воочию, убедиться в том, что Челябинская область — не такая, какой они себе ее представляли. Это прекраснейшее место, где есть буквально все, начиная с сельского хозяйства и промышленности до фантастических природных объектов, таких как озеро Тургояк, которое второе по чистоте после Байкала. Поэтому важность таких мероприятий переоценить сложно. Я уверен, что Челябинская область здесь представлена по достоинству», — цитирует Гербера корреспондент URA.RU. 22 ноября на выставке «Россия» проходит День Челябинской области. Сегодня регион презентовал губернатор Алексей Текслер, который рассказал о достижениях и планах региона. На выставке побывал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В этот же день здесь проводится множество культурных, образовательных, гастрономических мероприятий, позволяющих показать жизнь региона с разных сторон. Также в программу дня входят выступления творческих групп — в составе 12 коллективов на форум приехало более ста человек.