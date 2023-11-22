Спикер челябинского заксобрания оценил стенд региона на ВДНХ

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер 22 ноября дал оценку стенду региона на выставке «Россия» на ВДНХ. Также Гербер рассказал о предназначении выставки, сообщает корреспондент URA.RU из Москвы.
«Выставка грандиозная, и, в свете того, что происходит сейчас вокруг нашей страны, важно подчеркивать достоинства нашего региона, знакомить жителей других регионов с нашими достоинствами. На выставке представлены все регионы России. Я уверен, что и челябинцам есть, на что посмотреть, какие-то лучшие практики перенять, и, безусловно, нам есть что продемонстрировать. Наш стенд очень красивый, его видно издалека», — заявил Гербер журналистам.
Гербер подчеркнул, что регион на выставке представляет свои главные достоинства. Это и сфера туризма, и фантастическая природа. К сожалению, большая часть жителей нашей страны об этом либо не знает, либо знает поверхностно.
«Такие мероприятия, как выставка, позволят познакомить их с регионом и пригласить к нам. Потому что одно дело — посмотреть на выставке, и другое — увидеть воочию, убедиться в том, что Челябинская область — не такая, какой они себе ее представляли. Это прекраснейшее место, где есть буквально все, начиная с сельского хозяйства и промышленности до фантастических природных объектов, таких как озеро Тургояк, которое второе по чистоте после Байкала. Поэтому важность таких мероприятий переоценить сложно. Я уверен, что Челябинская область здесь представлена по достоинству», — цитирует Гербера корреспондент URA.RU.
22 ноября на выставке «Россия» проходит День Челябинской области. Сегодня регион презентовал губернатор Алексей Текслер, который рассказал о достижениях и планах региона. На выставке побывал полпред президента в УрФО Владимир Якушев. В этот же день здесь проводится множество культурных, образовательных, гастрономических мероприятий, позволяющих показать жизнь региона с разных сторон. Также в программу дня входят выступления творческих групп — в составе 12 коллективов на форум приехало более ста человек.
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