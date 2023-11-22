Зеленский признал сложной ситуацию для ВСУ на четырех направлениях в ДНР

22 ноября 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

На артемовском, авдеевском и других направлениях Украине трудно держать оборону Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для ВСУ ситуация на четырех направлениях в ДНР складывается не лучшим образом. Оборона на донецком, лиманском и других направлениях дается украинским войскам с трудом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Ежедневный селектор. <…> Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на лиманском, бахмутском [артемовском], донецком и авдеевском направлениях», — заявил Зеленский в посте . Также ранее глава Киева признал, что армия Украины в контрнаступлении демонстрирует недостаточные результаты. Власти Украины часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Запад и сам Киев возлагали большие надежды. Украинская сторона много раз обвиняла страны НАТО в малых отправках вооружения. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, что у Америки нет оружия, которое могло бы стать для армии Украины «волшебной палочкой». ВСУ с 4 июня предпринимает попытки контрнаступления. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала месяца украинская армия понесла потери в количестве более чем 13,7 тысячи человек. Также было уничтожено 1,8 тысячи единиц военной техники. Ранее газета Die Welt сообщила, что Зеленский стал сомневаться в победе украинской стороны в спецоперации. Он испытывает сомнения в том, сможет ли Украина и дальше продолжать наступление в новых условиях. Также усугубляет ситуацию разногласие между Зеленским и главком ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил автор материала. По его словам, отсутствие единогласной позиции на Украине может подорвать доверие западных стран к ней. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для ВСУ ситуация на четырех направлениях в ДНР складывается не лучшим образом. Оборона на донецком, лиманском и других направлениях дается украинским войскам с трудом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. «Ежедневный селектор. <…> Сводки по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на лиманском, бахмутском [артемовском], донецком и авдеевском направлениях», — заявил Зеленский в посте. Также ранее глава Киева признал, что армия Украины в контрнаступлении демонстрирует недостаточные результаты. Власти Украины часто предпринимают попытки оправдать провал контрнаступления, на которое Запад и сам Киев возлагали большие надежды. Украинская сторона много раз обвиняла страны НАТО в малых отправках вооружения. Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, что у Америки нет оружия, которое могло бы стать для армии Украины «волшебной палочкой». ВСУ с 4 июня предпринимает попытки контрнаступления. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала месяца украинская армия понесла потери в количестве более чем 13,7 тысячи человек. Также было уничтожено 1,8 тысячи единиц военной техники. Ранее газета Die Welt сообщила, что Зеленский стал сомневаться в победе украинской стороны в спецоперации. Он испытывает сомнения в том, сможет ли Украина и дальше продолжать наступление в новых условиях. Также усугубляет ситуацию разногласие между Зеленским и главком ВСУ Валерием Залужным. Об этом заявил автор материала. По его словам, отсутствие единогласной позиции на Украине может подорвать доверие западных стран к ней.