Сын Кости Цзю завоевал первый титул в карьере

Никита Цзю стал чемпионом Австралии по боксу

22 ноября 2023 в 16:43 Размер текста - 17 +

Никита Цзю продлил серию досрочных побед до четырех Фото: EPA/ТАСС Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита получил свой первый титул чемпиона Австралии в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, который прошел в Ньюкасле (Австралия), он победил австралийского боксера Дилана Биггса техническим нокаутом в пятом раунде. На счету Цзю восемь побед и ни одного поражения. Спортсмен продлил серию досрочных побед до четырех. Биггс в первом раунде отправил Цзю в нокдаун, однако не смог впервые защитить свой титул чемпиона Австралии. Он получил пояс в 2022 году и стал самым молодым чемпионом Австралии в истории. Биггс впервые проиграл, ранее у него было 10 побед, семь из них получил, совершив нокауты. Никита Цзю родился в Австралии спустя шесть лет после переезда родителей в 1992 году. Он стал чемпионом страны среди юниоров в любительском боксе, однако в 16 лет покинул спорт, так как сфокусировался на учебе. В 23 года Цзю принял решение вернуться в бокс и начать профессиональную карьеру в 2022 году. Ранее сообщалось, что второй сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим тоже стал чемпионом, не проведя бой. Американский боксер Джермелл Чарло отказался проводить защиту пояса в бою с Цзю, передает RT.

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю Никита получил свой первый титул чемпиона Австралии в весовой категории до 69,9 кг. В 10-раундовом поединке, который прошел в Ньюкасле (Австралия), он победил австралийского боксера Дилана Биггса техническим нокаутом в пятом раунде. На счету Цзю восемь побед и ни одного поражения. Спортсмен продлил серию досрочных побед до четырех. Биггс в первом раунде отправил Цзю в нокдаун, однако не смог впервые защитить свой титул чемпиона Австралии. Он получил пояс в 2022 году и стал самым молодым чемпионом Австралии в истории. Биггс впервые проиграл, ранее у него было 10 побед, семь из них получил, совершив нокауты. Никита Цзю родился в Австралии спустя шесть лет после переезда родителей в 1992 году. Он стал чемпионом страны среди юниоров в любительском боксе, однако в 16 лет покинул спорт, так как сфокусировался на учебе. В 23 года Цзю принял решение вернуться в бокс и начать профессиональную карьеру в 2022 году. Ранее сообщалось, что второй сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Тим тоже стал чемпионом, не проведя бой. Американский боксер Джермелл Чарло отказался проводить защиту пояса в бою с Цзю, передает RT.