В России увеличилась заболеваемость коклюшем. Как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области, у непривитых детей заболевание протекает с осложнениями. Поэтому эффективной профилактикой коклюша является вакцинация.
«Коклюш особенно опасен для детей раннего возраста. У непривитых от коклюша детей раннего возраста заболевание часто протекает тяжело, с развитием осложнений. Вакцинация против коклюша детского населения, в рамках национального календаря профилактических прививок, осуществляется комбинированной вакциной „Пентаксим“. Вакцина имеется в достаточном количестве», — рассказали в департаменте.
Заболевание передается воздушно-капельным путем. Основным симптомом инфекции является приступообразный кашель, помимо этого у больного коклюшем человека повышается температура, возникает насморк, снижение аппетита, раздражение глотки. Кашель после перенесенного коклюша может сохраняться до 6-9 месяцев. Инкубационный период длится от трех до 14 дней.
Ранее URA.RU писало, что в России увеличилась заболеваемость коклюшем. В Минздраве РФ заявили о доступности во всех регионах вакцины от инфекции, ввод данного препарата с начала года составил около пяти миллионов доз.
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