21 ноября 2023

Тюменцам рассказали, как защитить детей от коклюша, распространяющегося по России

Тюменский депздрав: эффективной профилактикой коклюша является вакцинация
© Служба новостей «URA.RU»
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У непривитых детей заболевание протекает с осложнениями Фото:

В России увеличилась заболеваемость коклюшем. Как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области, у непривитых детей заболевание протекает с осложнениями. Поэтому эффективной профилактикой коклюша является вакцинация.

«Коклюш особенно опасен для детей раннего возраста. У непривитых от коклюша детей раннего возраста заболевание часто протекает тяжело, с развитием осложнений. Вакцинация против коклюша детского населения, в рамках национального календаря профилактических прививок, осуществляется комбинированной вакциной „Пентаксим“. Вакцина имеется в достаточном количестве», — рассказали в департаменте.

Заболевание передается воздушно-капельным путем. Основным симптомом инфекции является приступообразный кашель, помимо этого у больного коклюшем человека повышается температура, возникает насморк, снижение аппетита, раздражение глотки. Кашель после перенесенного коклюша может сохраняться до 6-9 месяцев. Инкубационный период длится от трех до 14 дней.

Ранее URA.RU писало, что в России увеличилась заболеваемость коклюшем. В Минздраве РФ заявили о доступности во всех регионах вакцины от инфекции, ввод данного препарата с начала года составил около пяти миллионов доз.

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В России увеличилась заболеваемость коклюшем. Как рассказали URA.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области, у непривитых детей заболевание протекает с осложнениями. Поэтому эффективной профилактикой коклюша является вакцинация. «Коклюш особенно опасен для детей раннего возраста. У непривитых от коклюша детей раннего возраста заболевание часто протекает тяжело, с развитием осложнений. Вакцинация против коклюша детского населения, в рамках национального календаря профилактических прививок, осуществляется комбинированной вакциной „Пентаксим“. Вакцина имеется в достаточном количестве», — рассказали в департаменте. Заболевание передается воздушно-капельным путем. Основным симптомом инфекции является приступообразный кашель, помимо этого у больного коклюшем человека повышается температура, возникает насморк, снижение аппетита, раздражение глотки. Кашель после перенесенного коклюша может сохраняться до 6-9 месяцев. Инкубационный период длится от трех до 14 дней. Ранее URA.RU писало, что в России увеличилась заболеваемость коклюшем. В Минздраве РФ заявили о доступности во всех регионах вакцины от инфекции, ввод данного препарата с начала года составил около пяти миллионов доз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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