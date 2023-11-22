Экс-силовик из окружения мэра Екатеринбурга метит в министры

22 ноября 2023 в 20:33 Размер текста - 17 +

Слухи о переходе Алексея Кислякова в областной кабмин ходят с мая Фото: Илья Московец © URA.RU Одним из претендентов на освободившееся кресло главы свердловского минтранса является советник мэра Екатеринбурга Алексея Орлова — Алексей Кисляков, бывший руководитель регионального УГИБДД. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину. О том, что такие слухи курсируют, корреспонденту подтвердил собеседник в горадминистрации. «Но вряд ли [Кислякова назначат]. Лоббирует ли его Орлов? Нет», — сказал источник. Новость по теме Отставной свердловский министр заявил URA.RU, что едет на СВО Сам Кисляков на вопрос корреспондента по теме не ответил. С 2011 года он трудился в центральном аппарате МВД РФ на различных позициях. В августе 2018-го его назначили главой свердловского УГИБДД — вместо Юрия Демина, проработавшего в статусе руководителя 13 лет. В конце 2020-го Кисляков уехал обратно в Москву, его место занял Алексей Спиридонов. В начале 2022 года Кисляков вернулся в регион и стал замгендиректора московского ООО «РБ Групп». В этом статусе он курирует ТЛЦ «Уральский» в поселке Калиновский, строительство которого сопровождалось скандалом. Как писало URA.RU, 17 ноября Василий Старков, работавший министром с ноября 2016-го, ушел в отставку. Формально — по собственному желанию. Позднее он рассказал агентству, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Среди чиновников популярна версия, что увольнение Старкова может быть связано с уголовным делом в отношении бывшего начальника Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Одним из претендентов на освободившееся кресло главы свердловского минтранса является советник мэра Екатеринбурга Алексея Орлова — Алексей Кисляков, бывший руководитель регионального УГИБДД. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к областному кабмину. О том, что такие слухи курсируют, корреспонденту подтвердил собеседник в горадминистрации. «Но вряд ли [Кислякова назначат]. Лоббирует ли его Орлов? Нет», — сказал источник. Сам Кисляков на вопрос корреспондента по теме не ответил. С 2011 года он трудился в центральном аппарате МВД РФ на различных позициях. В августе 2018-го его назначили главой свердловского УГИБДД — вместо Юрия Демина, проработавшего в статусе руководителя 13 лет. В конце 2020-го Кисляков уехал обратно в Москву, его место занял Алексей Спиридонов. В начале 2022 года Кисляков вернулся в регион и стал замгендиректора московского ООО «РБ Групп». В этом статусе он курирует ТЛЦ «Уральский» в поселке Калиновский, строительство которого сопровождалось скандалом. Как писало URA.RU, 17 ноября Василий Старков, работавший министром с ноября 2016-го, ушел в отставку. Формально — по собственному желанию. Позднее он рассказал агентству, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Среди чиновников популярна версия, что увольнение Старкова может быть связано с уголовным делом в отношении бывшего начальника Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова.