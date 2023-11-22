22 ноября 2023

Челябинский депутат Иванов из СИЗО судится с налоговиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Олегу Иванову в суде Центрального района. Челябинск, клетка, иванов олег, суд
Суд удовлетворил решение ФНС о взыскании с Иванова 825, 6 млн рублей Фото:
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ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов, находящийся в СИЗО, пытается оспорить решение налоговиков о взыскании с него 825, 6 млн рублей. Он подал апелляционную жалобу на соответствующее решение арбитражного суда. О том, что ходатайство принято к рассмотрению, говорится в сообщение в картотеке дел суда.

«Принять апелляционную жалобу Иванова Олега Викторовича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2023 года. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 18 декабря», — говорится в документах.

30 мая суд удовлетворил решение ФНС о взыскании с Иванова 825, 6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. Именно это решение депутат пытается оспорить. Уже после суда Иванов был задержан сотрудниками ФСБ и водворен в СИЗО. Он обвиняется в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Обвинения также предъявлены его супруге Татьяне Завгородней, которая находится под домашним арестом.

Уже находясь в СИЗО Иванов подал заявление в суд с просьбой признать его банкротом. По требованию ФНС долги по налогам включены в реестр. Иванов объявлен финансово несостоятельным. Его недвижимость и счета арестованы. Свои требования выставили и другие кредиторы — банки, бывшие деловые партнеры. Также обанкрочена фирма Иванова «Альфастрой».

После возбуждения уголовного дела членство Иванова в «Единой России» приостановлено. Депутат вину не признает. Адвокаты семьи Ивановых со СМИ не общаются.

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Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов, находящийся в СИЗО, пытается оспорить решение налоговиков о взыскании с него 825, 6 млн рублей. Он подал апелляционную жалобу на соответствующее решение арбитражного суда. О том, что ходатайство принято к рассмотрению, говорится в сообщение в картотеке дел суда. «Принять апелляционную жалобу Иванова Олега Викторовича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2023 года. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 18 декабря», — говорится в документах. 30 мая суд удовлетворил решение ФНС о взыскании с Иванова 825, 6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. Именно это решение депутат пытается оспорить. Уже после суда Иванов был задержан сотрудниками ФСБ и водворен в СИЗО. Он обвиняется в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Обвинения также предъявлены его супруге Татьяне Завгородней, которая находится под домашним арестом. Уже находясь в СИЗО Иванов подал заявление в суд с просьбой признать его банкротом. По требованию ФНС долги по налогам включены в реестр. Иванов объявлен финансово несостоятельным. Его недвижимость и счета арестованы. Свои требования выставили и другие кредиторы — банки, бывшие деловые партнеры. Также обанкрочена фирма Иванова «Альфастрой». После возбуждения уголовного дела членство Иванова в «Единой России» приостановлено. Депутат вину не признает. Адвокаты семьи Ивановых со СМИ не общаются.
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© Служба новостей «URA.RU»
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