Челябинский депутат Иванов из СИЗО судится с налоговиками

Суд удовлетворил решение ФНС о взыскании с Иванова 825, 6 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета ФСБ задержала депутата гордумы Челябинска Иванова

Депутат гордумы Челябинска Олег Иванов, находящийся в СИЗО, пытается оспорить решение налоговиков о взыскании с него 825, 6 млн рублей. Он подал апелляционную жалобу на соответствующее решение арбитражного суда. О том, что ходатайство принято к рассмотрению, говорится в сообщение в картотеке дел суда.

«Принять апелляционную жалобу Иванова Олега Викторовича на решение Арбитражного суда Челябинской области от 30.05.2023 года. Назначить дело к судебному разбирательству в судебном заседании арбитражного суда апелляционной инстанции на 18 декабря», — говорится в документах.

30 мая суд удовлетворил решение ФНС о взыскании с Иванова 825, 6 млн рублей неуплаченных налогов, с учетом пеней. Именно это решение депутат пытается оспорить. Уже после суда Иванов был задержан сотрудниками ФСБ и водворен в СИЗО. Он обвиняется в налоговых махинациях, умышленном банкротстве и неправомерном обороте платежных средств. Обвинения также предъявлены его супруге Татьяне Завгородней, которая находится под домашним арестом.

Уже находясь в СИЗО Иванов подал заявление в суд с просьбой признать его банкротом. По требованию ФНС долги по налогам включены в реестр. Иванов объявлен финансово несостоятельным. Его недвижимость и счета арестованы. Свои требования выставили и другие кредиторы — банки, бывшие деловые партнеры. Также обанкрочена фирма Иванова «Альфастрой».

После возбуждения уголовного дела членство Иванова в «Единой России» приостановлено. Депутат вину не признает. Адвокаты семьи Ивановых со СМИ не общаются.