22 ноября 2023

Курганские рестораторы перед Новым годом массово ищут поваров и официантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан "Большой Грузинский". Екатеринбург, ресторан, повар, большой грузинский
В Курганской области образовался дефицит поваров Фото:

В Курганской области перед празднованием Нового года образовалась острая нехватка поваров и официантов. Предложение от работодателей в разы превысило спрос со стороны соискателей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Авито Работа».

«Самые востребованные сотрудники в сфере общепита — повара. В октябре 2023 года число предложений для них увеличилось в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Зарплатные предложения тоже подросли — на 23%, и теперь курганские работодатели обещают платить поварам в среднем 39 400 рублей в месяц», — рассказали URA.RU специалисты.

Сообщается, что в Курганской области работодатели стали чаще брать на данную должность сотрудников без опыта работы. Как пояснили URA.RU аналитики, заработная плата варьируется от 29 000 до 50 000 рублей. Между тем, в тройку востребованных профессий в сфере ресторанного бизнеса входят официанты и работники кухни. Первым предлагают среднюю заработную плату в 200 рублей за час работы. Отмечается, что работодатели готовы платить за обслуживание банкетов и сервировку столов. Для работников кухни предлагают 1500-1800 рублей за смену, в обязанности которых входят чистка овощей, уборка кухни и мытье посуды.

Ранее URA.RU писало, что Курганская область теряет поваров из-за заводов. Бизнесмены отмечают, что ресторанный бизнес не выдерживает конкуренции с оборонными предприятиями. Также на дефицит курганских поваров оказывает влияние развитие южных частей России.

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В Курганской области перед празднованием Нового года образовалась острая нехватка поваров и официантов. Предложение от работодателей в разы превысило спрос со стороны соискателей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили специалисты платформы «Авито Работа». «Самые востребованные сотрудники в сфере общепита — повара. В октябре 2023 года число предложений для них увеличилось в 2,1 раза по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Зарплатные предложения тоже подросли — на 23%, и теперь курганские работодатели обещают платить поварам в среднем 39 400 рублей в месяц», — рассказали URA.RU специалисты. Сообщается, что в Курганской области работодатели стали чаще брать на данную должность сотрудников без опыта работы. Как пояснили URA.RU аналитики, заработная плата варьируется от 29 000 до 50 000 рублей. Между тем, в тройку востребованных профессий в сфере ресторанного бизнеса входят официанты и работники кухни. Первым предлагают среднюю заработную плату в 200 рублей за час работы. Отмечается, что работодатели готовы платить за обслуживание банкетов и сервировку столов. Для работников кухни предлагают 1500-1800 рублей за смену, в обязанности которых входят чистка овощей, уборка кухни и мытье посуды. Ранее URA.RU писало, что Курганская область теряет поваров из-за заводов. Бизнесмены отмечают, что ресторанный бизнес не выдерживает конкуренции с оборонными предприятиями. Также на дефицит курганских поваров оказывает влияние развитие южных частей России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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