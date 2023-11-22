22 ноября 2023

В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

ГУ МЧС по ЯНАО предупредило ямальцев об усилении ветра
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В ЯНАО 24 ноября порывы ветра будут достигать штормовых значений Фото:

В ЯНАО 24 ноября ожидается усиление ветра до штормовых значений. О неблагоприятном погодном явлении ямальцев предупреждает пресс-служба окружного ГУ МЧС.

«По данным синоптиков 24 ноября прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, в Надымском и Пуровском районах порывы 15-18 метров в секунду, в Ямальском и Тазовском районах 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными. При угрозе жизни или необходимости проведения спасательной операции просят звонить по номерам 101 или 112.

Неблагоприятные явления могут продолжиться и 25 ноября. Из-за усиления ветра возможны ограничения работы переправы Салехард — Лабытнанги.

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В ЯНАО 24 ноября ожидается усиление ветра до штормовых значений. О неблагоприятном погодном явлении ямальцев предупреждает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «По данным синоптиков 24 ноября прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, в Надымском и Пуровском районах порывы 15-18 метров в секунду, в Ямальском и Тазовском районах 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными. При угрозе жизни или необходимости проведения спасательной операции просят звонить по номерам 101 или 112. Неблагоприятные явления могут продолжиться и 25 ноября. Из-за усиления ветра возможны ограничения работы переправы Салехард — Лабытнанги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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