В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

ГУ МЧС по ЯНАО предупредило ямальцев об усилении ветра

23 ноября 2023 в 16:33 Размер текста - 17 +

В ЯНАО 24 ноября порывы ветра будут достигать штормовых значений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО 24 ноября ожидается усиление ветра до штормовых значений. О неблагоприятном погодном явлении ямальцев предупреждает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «По данным синоптиков 24 ноября прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, в Надымском и Пуровском районах порывы 15-18 метров в секунду, в Ямальском и Тазовском районах 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными. При угрозе жизни или необходимости проведения спасательной операции просят звонить по номерам 101 или 112. Неблагоприятные явления могут продолжиться и 25 ноября. Из-за усиления ветра возможны ограничения работы переправы Салехард — Лабытнанги.

В ЯНАО 24 ноября ожидается усиление ветра до штормовых значений. О неблагоприятном погодном явлении ямальцев предупреждает пресс-служба окружного ГУ МЧС. «По данным синоптиков 24 ноября прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, в Надымском и Пуровском районах порывы 15-18 метров в секунду, в Ямальском и Тазовском районах 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными. При угрозе жизни или необходимости проведения спасательной операции просят звонить по номерам 101 или 112. Неблагоприятные явления могут продолжиться и 25 ноября. Из-за усиления ветра возможны ограничения работы переправы Салехард — Лабытнанги.