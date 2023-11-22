В ЯНАО объявлено штормовое предупреждение

В ЯНАО 24 ноября ожидается усиление ветра до штормовых значений. О неблагоприятном погодном явлении ямальцев предупреждает пресс-служба окружного ГУ МЧС.
«По данным синоптиков 24 ноября прогнозируется неблагоприятное погодное явление: ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, в Надымском и Пуровском районах порывы 15-18 метров в секунду, в Ямальском и Тазовском районах 15-20 метров в секунду», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО в официальном telegram-канале. Жителей округа просят быть внимательными и осторожными. При угрозе жизни или необходимости проведения спасательной операции просят звонить по номерам 101 или 112.
Неблагоприятные явления могут продолжиться и 25 ноября. Из-за усиления ветра возможны ограничения работы переправы Салехард — Лабытнанги.
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