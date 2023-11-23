23 ноября 2023

Зеленский готовит план побега из Киева

Подполковник запаса Иванников: Зеленский хочет покинуть Украину в женской одежде
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский чувствует себя, как крыса под лопатой, сказал Олег Иванников Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский готовит план побега из страны на фоне обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников, ссылаясь на данные разведки Польши.

«Зеленский, по информации польской разведки, готовит план побега из Киева. В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно. Главком ВСУ и его товарищи обладают очень серьезным административным военным ресурсом, способным силовыми методами вышвырнуть Зеленского из офиса. Он сейчас буквально себя чувствует, как крыса под лопатой, испытывает колоссальнейшее давление», — сказал Олег Иванников.

По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов побега. «Может быть использована дипломатическая машина Соединенных Штатов Америки. Также на рассмотрении вопрос о костюмированном шоу, когда Зеленский сбреет свою бороденку, переоденется в медицинскую сестру, либо же в любую другую женщину, что ни раз ему приходилось делать ранее», — отметил собеседник URA.RU.

О конфликте между Зеленским и Залужным стало известно еще несколько месяцев назад. Ситуация обострилась, когда главком ВСУ в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. Предполагается, что главнокомандующий ВСУ может стать серьезным соперником для действующего украинского лидера на предстоящих президентских выборах.

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Президент Украины Владимир Зеленский готовит план побега из страны на фоне обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников, ссылаясь на данные разведки Польши. «Зеленский, по информации польской разведки, готовит план побега из Киева. В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно. Главком ВСУ и его товарищи обладают очень серьезным административным военным ресурсом, способным силовыми методами вышвырнуть Зеленского из офиса. Он сейчас буквально себя чувствует, как крыса под лопатой, испытывает колоссальнейшее давление», — сказал Олег Иванников. По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов побега. «Может быть использована дипломатическая машина Соединенных Штатов Америки. Также на рассмотрении вопрос о костюмированном шоу, когда Зеленский сбреет свою бороденку, переоденется в медицинскую сестру, либо же в любую другую женщину, что ни раз ему приходилось делать ранее», — отметил собеседник URA.RU. О конфликте между Зеленским и Залужным стало известно еще несколько месяцев назад. Ситуация обострилась, когда главком ВСУ в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. Предполагается, что главнокомандующий ВСУ может стать серьезным соперником для действующего украинского лидера на предстоящих президентских выборах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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