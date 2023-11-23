Зеленский готовит план побега из Киева

Подполковник запаса Иванников: Зеленский хочет покинуть Украину в женской одежде

24 ноября 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Зеленский чувствует себя, как крыса под лопатой, сказал Олег Иванников Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский готовит план побега из страны на фоне обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников, ссылаясь на данные разведки Польши. «Зеленский, по информации польской разведки, готовит план побега из Киева. В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно. Главком ВСУ и его товарищи обладают очень серьезным административным военным ресурсом, способным силовыми методами вышвырнуть Зеленского из офиса. Он сейчас буквально себя чувствует, как крыса под лопатой, испытывает колоссальнейшее давление», — сказал Олег Иванников. По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов побега. «Может быть использована дипломатическая машина Соединенных Штатов Америки. Также на рассмотрении вопрос о костюмированном шоу, когда Зеленский сбреет свою бороденку, переоденется в медицинскую сестру, либо же в любую другую женщину, что ни раз ему приходилось делать ранее», — отметил собеседник URA.RU. О конфликте между Зеленским и Залужным стало известно еще несколько месяцев назад. Ситуация обострилась, когда главком ВСУ в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. Предполагается, что главнокомандующий ВСУ может стать серьезным соперником для действующего украинского лидера на предстоящих президентских выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский готовит план побега из страны на фоне обострения конфликта с главкомом ВСУ Валерием Залужным. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный политолог, директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников, ссылаясь на данные разведки Польши. «Зеленский, по информации польской разведки, готовит план побега из Киева. В случае обострения конфликта с Залужным события могут развиваться молниеносно. Главком ВСУ и его товарищи обладают очень серьезным административным военным ресурсом, способным силовыми методами вышвырнуть Зеленского из офиса. Он сейчас буквально себя чувствует, как крыса под лопатой, испытывает колоссальнейшее давление», — сказал Олег Иванников. По его словам, сейчас рассматривается несколько вариантов побега. «Может быть использована дипломатическая машина Соединенных Штатов Америки. Также на рассмотрении вопрос о костюмированном шоу, когда Зеленский сбреет свою бороденку, переоденется в медицинскую сестру, либо же в любую другую женщину, что ни раз ему приходилось делать ранее», — отметил собеседник URA.RU. О конфликте между Зеленским и Залужным стало известно еще несколько месяцев назад. Ситуация обострилась, когда главком ВСУ в начале ноября дал интервью журналу The Economist, где высказался о тупиковой ситуации при контрнаступлении. Предполагается, что главнокомандующий ВСУ может стать серьезным соперником для действующего украинского лидера на предстоящих президентских выборах.