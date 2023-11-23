Семьям погибших в СВО тюменцев передали государственные награды. Фото

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Вручение ордена Мужества матери погибшего контрактника. Магнитогорск, орден мужества
Награды передали семьям погибших в СВО тюменцев Фото:
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Семьи погибших в СВО тюменцев при выполнении боевых задач в зоне СВО, получили государственные награды. Об этом в своем telegram-канале сообщает глава Тюмени Руслан Кухарук

«Сегодня в администрации Тюмени состоялась церемония передачи наград семьям погибших в зоне специальной военной операции. На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, боевые товарищи, представители ветеранских и патриотических организаций. Выразил соболезнования родным погибших, поблагодарил их за воспитание достойных граждан страны», — говорится в сообщении.

Сообщается, что орденом Мужества посмертно награждены десять тюменцев. «После торжественной церемонии мы продолжили общение с семьями погибших. Ряд личных вопросов взят на контроль, и по ним уже даны поручения», — сообщил Кухарук.

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Семьи погибших в СВО тюменцев при выполнении боевых задач в зоне СВО, получили государственные награды. Об этом в своем telegram-канале сообщает глава Тюмени Руслан Кухарук «Сегодня в администрации Тюмени состоялась церемония передачи наград семьям погибших в зоне специальной военной операции. На мероприятии присутствовали родные и близкие героев, боевые товарищи, представители ветеранских и патриотических организаций. Выразил соболезнования родным погибших, поблагодарил их за воспитание достойных граждан страны», — говорится в сообщении. Сообщается, что орденом Мужества посмертно награждены десять тюменцев. «После торжественной церемонии мы продолжили общение с семьями погибших. Ряд личных вопросов взят на контроль, и по ним уже даны поручения», — сообщил Кухарук.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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