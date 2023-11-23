Минюст будет штрафовать на полмиллиона за упоминание иноагентов

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, документы, подпись, руки, шариковая ручка, подпись документа
Олег Свириденко заявил, что в конце ноября будет подписан соответствующий указ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Лица, распространяющие материалы иностранных агентов без маркировки, могут получить штраф в размере до 500 тысяч рулей. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на международной научно-практической конференции «Державинские чтения».

«Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч рублей штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — заявил Свириденко во время круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт». Он отметил, что штраф могут получить те, кто специально или неумышленно помогают иностранным агентам и поддерживают их.

По его словам, это распространяется на различные каналы информации и книги. Свириденко подчеркнул, что в конце ноября подпишут приказ об установлении штрафов.

Ранее член Адвокатской палаты Москвы Алексей Станкевич заявил, что возвращающимся из других стран гражданам РФ грозят крупные штрафы и реальные сроки, если во время проживания за границей они резко негативно высказывались о власти и Вооруженных Силах РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы в РФ штрафовали иностранных агентов на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний.

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Лица, распространяющие материалы иностранных агентов без маркировки, могут получить штраф в размере до 500 тысяч рулей. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на международной научно-практической конференции «Державинские чтения». «Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч рублей штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — заявил Свириденко во время круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт». Он отметил, что штраф могут получить те, кто специально или неумышленно помогают иностранным агентам и поддерживают их. По его словам, это распространяется на различные каналы информации и книги. Свириденко подчеркнул, что в конце ноября подпишут приказ об установлении штрафов. Ранее член Адвокатской палаты Москвы Алексей Станкевич заявил, что возвращающимся из других стран гражданам РФ грозят крупные штрафы и реальные сроки, если во время проживания за границей они резко негативно высказывались о власти и Вооруженных Силах РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы в РФ штрафовали иностранных агентов на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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