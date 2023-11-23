Минюст будет штрафовать на полмиллиона за упоминание иноагентов

23 ноября 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Олег Свириденко заявил, что в конце ноября будет подписан соответствующий указ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Лица, распространяющие материалы иностранных агентов без маркировки, могут получить штраф в размере до 500 тысяч рулей. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на международной научно-практической конференции «Державинские чтения». «Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч рублей штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — заявил Свириденко во время круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт». Он отметил, что штраф могут получить те, кто специально или неумышленно помогают иностранным агентам и поддерживают их. По его словам, это распространяется на различные каналы информации и книги. Свириденко подчеркнул, что в конце ноября подпишут приказ об установлении штрафов. Ранее член Адвокатской палаты Москвы Алексей Станкевич заявил, что возвращающимся из других стран гражданам РФ грозят крупные штрафы и реальные сроки, если во время проживания за границей они резко негативно высказывались о власти и Вооруженных Силах РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы в РФ штрафовали иностранных агентов на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний.

Лица, распространяющие материалы иностранных агентов без маркировки, могут получить штраф в размере до 500 тысяч рулей. Об этом заявил замминистра юстиции РФ Олег Свириденко на международной научно-практической конференции «Державинские чтения». «Мы предупреждаем, и если в течение месяца нет реагирования, то 300-500 тысяч рублей штрафа на первое время. Потом мы можем дойти до дальнейшего развития этого института», — заявил Свириденко во время круглого стола на тему «Регулирование статуса иноагента. Международный опыт». Он отметил, что штраф могут получить те, кто специально или неумышленно помогают иностранным агентам и поддерживают их. По его словам, это распространяется на различные каналы информации и книги. Свириденко подчеркнул, что в конце ноября подпишут приказ об установлении штрафов. Ранее член Адвокатской палаты Москвы Алексей Станкевич заявил, что возвращающимся из других стран гражданам РФ грозят крупные штрафы и реальные сроки, если во время проживания за границей они резко негативно высказывались о власти и Вооруженных Силах РФ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о том, чтобы в РФ штрафовали иностранных агентов на 300 тысяч рублей за неисполнение с их стороны соответствующих предписаний.