В Катав-Ивановске продолжат банкротить возмутившую главу СКР Бастрыкина фирму

24 ноября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Банкротство «Катав-Ивановского АТП» продлили до февраля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Катав-Ивановске (Челябинская область) продолжат банкротить возмутившее главу СКР Александра Бастрыкина МУП «Катав-Ивановское АТП». Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, процедуру конкурсного производства продлили до 24 февраля. «Конкурсным управляющим не завершены мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве. Срок конкурсного производства, открытого в отношении межмуниципального ООО „Катав-Ивановское АТП“, продлен до 24 февраля», — отметили в суде. Компанию признали банкротом 31 мая. На предприятии ввели процедуру конкурсного производства. Истцами выступили 10 лиц, среди которых власти Юрюзани и Катав-Ивановского района, налоговая инспекция и образовательные учреждения. Банкротство инициировало само АТП, указав в качестве долга сумму в 12 млн рублей. Требованием возбудить уголовное дело Бастрыкин отреагировал на заявление сотрудников предприятия, которые пожаловались на невыплату зарплаты. В декабре сотрудников попросили написать заявления на увольнение, на следующий день 18 человек не допустили до рабочих мест. Глава района Николай Шиманович заявил URA.RU, что компания копила долги несколько лет. Не закрывали ее из-за отсутствия других желающих возить детей. Когда они появились, предприятие не стало участвовать в тендере, оставшись без муниципальных заказов. От имени работников прокуратура подала в суд 18 гражданских исков с требованием о выплате долгов по зарплате. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Катав-Ивановске (Челябинская область) продолжат банкротить возмутившее главу СКР Александра Бастрыкина МУП «Катав-Ивановское АТП». Как сообщила пресс-служба Арбитражного суда региона, процедуру конкурсного производства продлили до 24 февраля. «Конкурсным управляющим не завершены мероприятия, предусмотренные законом о банкротстве. Срок конкурсного производства, открытого в отношении межмуниципального ООО „Катав-Ивановское АТП“, продлен до 24 февраля», — отметили в суде. Компанию признали банкротом 31 мая. На предприятии ввели процедуру конкурсного производства. Истцами выступили 10 лиц, среди которых власти Юрюзани и Катав-Ивановского района, налоговая инспекция и образовательные учреждения. Банкротство инициировало само АТП, указав в качестве долга сумму в 12 млн рублей. Требованием возбудить уголовное дело Бастрыкин отреагировал на заявление сотрудников предприятия, которые пожаловались на невыплату зарплаты. В декабре сотрудников попросили написать заявления на увольнение, на следующий день 18 человек не допустили до рабочих мест. Глава района Николай Шиманович заявил URA.RU, что компания копила долги несколько лет. Не закрывали ее из-за отсутствия других желающих возить детей. Когда они появились, предприятие не стало участвовать в тендере, оставшись без муниципальных заказов. От имени работников прокуратура подала в суд 18 гражданских исков с требованием о выплате долгов по зарплате.