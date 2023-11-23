История с повреждением могил на кладбище в Миассе дошла до Бастрыкина

24 ноября 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

В настоящее время власти Миасса восстанавливают поврежденные могилы Фото: Читатель URA.RU © URA.RU История о случае вандализма на кладбище в Миассе (Челябинская область), где было повреждено 25 могил бойцов СВО, дошла до председателя СК РФ Александр Бастрыкина. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил доложить о ходе расследования дела. «В социальных медиа получила распространение информация о том, что на кладбище в городе Миассе неустановленными лицами были повреждены захоронения участников специальной военной операции. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в областном следкоме по данному факту расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Предварительно, могилы были повреждены в ночь с 21 на 22 ноября. В них были захоронены бойцы, погибшие в ходе СВО. Полицейские оперативно приступили к поискам злоумышленников. Впоследствии дело было передано в СКР по региону. Областная прокуратура поставила на контроль ход расследования. В результате осмотра места появились первые зацепки. Была найдена канистра с бензином, обгоревшая палка, а также две пары перчаток, окурок сигареты, гигиеническая салфетка, следы обуви 42-43 размера и протектора автомобиля. По камерам удалось отследить 2028 транспортных средств, которые находились возле кладбища в данный период. Из них 33 совершали выезд и заезд в Миасс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

История о случае вандализма на кладбище в Миассе (Челябинская область), где было повреждено 25 могил бойцов СВО, дошла до председателя СК РФ Александр Бастрыкина. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил доложить о ходе расследования дела. «В социальных медиа получила распространение информация о том, что на кладбище в городе Миассе неустановленными лицами были повреждены захоронения участников специальной военной операции. Бастрыкин поручил и. о. руководителя СКР по Челябинской области Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сообщила пресс-служба СК РФ. Там отметили, что в областном следкоме по данному факту расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения). Ведутся оперативно-следственные мероприятия. Предварительно, могилы были повреждены в ночь с 21 на 22 ноября. В них были захоронены бойцы, погибшие в ходе СВО. Полицейские оперативно приступили к поискам злоумышленников. Впоследствии дело было передано в СКР по региону. Областная прокуратура поставила на контроль ход расследования. В результате осмотра места появились первые зацепки. Была найдена канистра с бензином, обгоревшая палка, а также две пары перчаток, окурок сигареты, гигиеническая салфетка, следы обуви 42-43 размера и протектора автомобиля. По камерам удалось отследить 2028 транспортных средств, которые находились возле кладбища в данный период. Из них 33 совершали выезд и заезд в Миасс.