Times of Israel: ЦАХАЛ просит жителей Газы не возвращаться во время перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над Газой с призывом к местным жителям не возвращаться на север анклава, несмотря на объявленное четырехдневное перемирие. Об этом сообщает издание Times of Israel.
«ЦАХАЛ разбросал листовки над Газой, предупреждая жителей не возвращаться в свои дома на севере сектора, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня», — пишет издание. Авторы отмечают, что палестинские официальные лица ранее призывали жителей вернуться в свои дома сразу, как только начнется перемирие.
Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС было объявлено утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над Газой с призывом к местным жителям не возвращаться на север анклава, несмотря на объявленное четырехдневное перемирие. Об этом сообщает издание Times of Israel. «ЦАХАЛ разбросал листовки над Газой, предупреждая жителей не возвращаться в свои дома на севере сектора, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня», — пишет издание. Авторы отмечают, что палестинские официальные лица ранее призывали жителей вернуться в свои дома сразу, как только начнется перемирие. Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС было объявлено утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными.