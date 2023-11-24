Times of Israel: ЦАХАЛ просит жителей Газы не возвращаться во время перемирия

24 ноября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ напомнил, что сектор Газа остается зоной конфликта Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над Газой с призывом к местным жителям не возвращаться на север анклава, несмотря на объявленное четырехдневное перемирие. Об этом сообщает издание Times of Israel. «ЦАХАЛ разбросал листовки над Газой, предупреждая жителей не возвращаться в свои дома на севере сектора, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня», — пишет издание . Авторы отмечают, что палестинские официальные лица ранее призывали жителей вернуться в свои дома сразу, как только начнется перемирие. Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС было объявлено утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над Газой с призывом к местным жителям не возвращаться на север анклава, несмотря на объявленное четырехдневное перемирие. Об этом сообщает издание Times of Israel. «ЦАХАЛ разбросал листовки над Газой, предупреждая жителей не возвращаться в свои дома на севере сектора, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня», — пишет издание. Авторы отмечают, что палестинские официальные лица ранее призывали жителей вернуться в свои дома сразу, как только начнется перемирие. Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС было объявлено утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными.