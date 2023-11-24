Times of Israel: ЦАХАЛ просит жителей Газы не возвращаться во время перемирия

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ напомнил, что сектор Газа остается зоной конфликта Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над Газой с призывом к местным жителям не возвращаться на север анклава, несмотря на объявленное четырехдневное перемирие. Об этом сообщает издание Times of Israel.

«ЦАХАЛ разбросал листовки над Газой, предупреждая жителей не возвращаться в свои дома на севере сектора, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня», — пишет издание. Авторы отмечают, что палестинские официальные лица ранее призывали жителей вернуться в свои дома сразу, как только начнется перемирие.

Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС было объявлено утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила листовки над Газой с призывом к местным жителям не возвращаться на север анклава, несмотря на объявленное четырехдневное перемирие. Об этом сообщает издание Times of Israel. «ЦАХАЛ разбросал листовки над Газой, предупреждая жителей не возвращаться в свои дома на севере сектора, поскольку этот район по-прежнему является зоной боевых действий, несмотря на начавшееся четырехдневное прекращение огня», — пишет издание. Авторы отмечают, что палестинские официальные лица ранее призывали жителей вернуться в свои дома сразу, как только начнется перемирие. Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС было объявлено утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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