Жители сектора Газа начали возвращаться в свои дома на фоне перемирия

Местные жители начали возвращаться в Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа после объявления перемирия. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.
«Население начало возвращаться в Бейт-Ханун после вывода израильских войск и вступления в силу перемирия», — говорится в сообщении. Однако позже в Al Mayadeen заявили об обстреле мирных жителей, вышедших на улицы Бейт-Хануна. Израильская стороны информацию никак не комментировала.
Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными. Однако палестинские источники сообщали о режиме нарушения огня в первый час перемирия. Армия обороны Израиля сбросила листовки с призывом к жителям Газы не возвращаться на север анклава, так как он все еще остается зоной конфликта.
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