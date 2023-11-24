Жители сектора Газа начали возвращаться в свои дома на фоне перемирия

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Жители не прислушались к призывам ЦАХАЛ не возвращаться в зону конфликта Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Местные жители начали возвращаться в Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа после объявления перемирия. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Население начало возвращаться в Бейт-Ханун после вывода израильских войск и вступления в силу перемирия», — говорится в сообщении. Однако позже в Al Mayadeen заявили об обстреле мирных жителей, вышедших на улицы Бейт-Хануна. Израильская стороны информацию никак не комментировала.

Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными. Однако палестинские источники сообщали о режиме нарушения огня в первый час перемирия. Армия обороны Израиля сбросила листовки с призывом к жителям Газы не возвращаться на север анклава, так как он все еще остается зоной конфликта.

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Местные жители начали возвращаться в Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа после объявления перемирия. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen. «Население начало возвращаться в Бейт-Ханун после вывода израильских войск и вступления в силу перемирия», — говорится в сообщении. Однако позже в Al Mayadeen заявили об обстреле мирных жителей, вышедших на улицы Бейт-Хануна. Израильская стороны информацию никак не комментировала. Перемирие Израиля с палестинским движением ХАМАС вступило в силу утром 24 ноября. Режим прекращения огня должен продлиться четыре дня, стороны договаривались обменяться пленными. Однако палестинские источники сообщали о режиме нарушения огня в первый час перемирия. Армия обороны Израиля сбросила листовки с призывом к жителям Газы не возвращаться на север анклава, так как он все еще остается зоной конфликта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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