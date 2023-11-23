Курганский депздрав рассматривает перевод поликлиники Катайска в стационар

В Катайске возможно создание единого медицинского городка на базе стационара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Решение о переводе поликлиники Катайской ЦРБ в здание стационара не принято, но в отдаленной перспективе не исключено. Об этом сообщили URA.RU в департаменте здравоохранения Курганской области в ответ на редакционный запрос. Против перевода поликлиники из здания в центре Катайска на окраину горожане высказались в местном паблике во «ВКонтакте».

«Департамент здравоохранения Курганской области информирует, что на сегодняшний день решения о переносе поликлиники Катайской ЦРБ в здания стационара нет. В отдаленной перспективе не исключается создание единого медицинского городка на базе стационара — расположения всех вспомогательных, параклинических служб в непосредственной близости друг от друга», — говорится в ответе ведомства.

В депздраве подчеркнули, что решение будет приниматься с учетом полного анализа, насколько это позволит повысить комфортность оказания медицинских услуг пациентам и комфортность работы специалистов больницы. Родильное отделение, как и поликлиника, также продолжает работать в обычном режиме.

Жители Катайска волнуются за судьбу поликлиники по ул. Акулова, 7. Горожане пишут в группе «Типичный Катайск», что здание поликлиники расположено в центре города, недавно оно было отремонтировано. Стационар, куда могут перевести поликлинику, находится на окраине Катайска. Добираться до него (общественного транспорта в городе нет) больным людям тяжело. Кроме того, там небольшое помещение, мало кабинетов, требуется ремонт.

В Курганской области планируется сократить расходы на здравоохранение на 30%. По открытым данным, в бюджете региона расходы на здравоохранение предлагается сократить с 4,379 млрд до 3,106 млрд рублей в 2024.