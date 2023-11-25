Украина может лишиться одного из партнеров по поставке истребителей

Политолог Брутер: смена власти в Нидерландах заморозит поставки на Украину F-16

25 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Нидерланды были одной из первых стран, которая согласилась поставить Украине F-16 Фото: Staff Sgt. Matthew Kakaris / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потенциальный кандидат в премьер-министры Нидерландов Герт Вилдерс, чья партия победила на парламентских выборах, может заморозить или отменить поставки на Украину истребителей F-16. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Ранее в Нидерландах прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победу одержала «Партия свободы». Ее возглавляет Герт Вилдерс. Он может стать новым премьер-министром страны и сформировать правительство. Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке выразил мнение, что у России появляется новый союзник на европейском континенте, так как Вилдерс выступает за выход из Евросоюза. «Если Герт Вилдерс станет премьер-министром, то поставка F-16 Украине может быть отсрочена. Может и совсем отменить. Но он пока не стал премьер-министром. Это очень сложный кусочек политического творчества, потому что Запад хорошо научился не допускать того, кто им не нравится. Одно дело какой-нибудь Роберт Фицо в Словакии, которая не очень много значить. Другое дело — Нидерланды. Ситуация сложная, и результат неприятный для истеблишмента. Пока нельзя сказать, что будет дальше», — сказал Владимир Брутер. При этом, отметил политолог, Вилдерсу будет тяжело стать премьером. «Политический истеблишмент Нидерландов будет выбирать из двух вариантов. Первое — попробовать сформировать правительство без Герта Вилдерса. Второй вариант, если не получится первый, сделать так, чтобы Вилдерс все равно не смог сформировать правительство и объявить новые выборы. Ему будет очень трудно собрать коалицию и нынешней власти тоже будет трудно это сделать. Сейчас все в подвешенном состоянии и это может продлиться несколько месяцев», — заключил он. Нидерланды были одной из первых стран, которые согласились поставить Украине самолеты F-16. Летом в страну прилетал президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с экс-премьером королевства Марком Рютте были обсуждены последние детали поставки. На данный момент в составе ВВС Нидерландов находится 61 самолет F-16AM и F-16BM. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Потенциальный кандидат в премьер-министры Нидерландов Герт Вилдерс, чья партия победила на парламентских выборах, может заморозить или отменить поставки на Украину истребителей F-16. Об этом URA.RU рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Ранее в Нидерландах прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победу одержала «Партия свободы». Ее возглавляет Герт Вилдерс. Он может стать новым премьер-министром страны и сформировать правительство. Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке выразил мнение, что у России появляется новый союзник на европейском континенте, так как Вилдерс выступает за выход из Евросоюза. «Если Герт Вилдерс станет премьер-министром, то поставка F-16 Украине может быть отсрочена. Может и совсем отменить. Но он пока не стал премьер-министром. Это очень сложный кусочек политического творчества, потому что Запад хорошо научился не допускать того, кто им не нравится. Одно дело какой-нибудь Роберт Фицо в Словакии, которая не очень много значить. Другое дело — Нидерланды. Ситуация сложная, и результат неприятный для истеблишмента. Пока нельзя сказать, что будет дальше», — сказал Владимир Брутер. При этом, отметил политолог, Вилдерсу будет тяжело стать премьером. «Политический истеблишмент Нидерландов будет выбирать из двух вариантов. Первое — попробовать сформировать правительство без Герта Вилдерса. Второй вариант, если не получится первый, сделать так, чтобы Вилдерс все равно не смог сформировать правительство и объявить новые выборы. Ему будет очень трудно собрать коалицию и нынешней власти тоже будет трудно это сделать. Сейчас все в подвешенном состоянии и это может продлиться несколько месяцев», — заключил он. Нидерланды были одной из первых стран, которые согласились поставить Украине самолеты F-16. Летом в страну прилетал президент Украины Владимир Зеленский. На встрече с экс-премьером королевства Марком Рютте были обсуждены последние детали поставки. На данный момент в составе ВВС Нидерландов находится 61 самолет F-16AM и F-16BM.