В Европе назвали неожиданного союзника Путина в НАТО

Немецкий журналист Bild: Нидерланды могут стать союзником Путина

23 ноября 2023 в 07:34 Размер текста - 17 +

Нидерланды могут стать союзником Владимира Путина, подчеркнул Юлиан Репке Фото: Владимир Андреев © URA.RU Потенциальный кандидат на должность главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником для России. Об этом заявил немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке. «Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России. Владимиру Путину просто нужно <…> наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — предположил Юлиан Репке в соцсети X. Он подытожил, что еще одна страна, входящая в НАТО, переходит на сторону России. В Нидерландах проходят внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 26 политических партий. Партия свободы Герта Вилдерса лидирует на выборах. Нидерланды ранее поддерживали Украину и даже обещали выслать американские истребители F-16.

Потенциальный кандидат на должность главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником для России. Об этом заявил немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке. «Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России. Владимиру Путину просто нужно <…> наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — предположил Юлиан Репке в соцсети X. Он подытожил, что еще одна страна, входящая в НАТО, переходит на сторону России. В Нидерландах проходят внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 26 политических партий. Партия свободы Герта Вилдерса лидирует на выборах. Нидерланды ранее поддерживали Украину и даже обещали выслать американские истребители F-16.