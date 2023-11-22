В Европе назвали неожиданного союзника Путина в НАТО

Потенциальный кандидат на должность главы правительства Нидерландов Герт Вилдерс может стать союзником для России. Об этом заявил немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке.
«Предполагаемый новый глава правительства Нидерландов. Еще одно государство НАТО переходит к России. Владимиру Путину просто нужно <…> наблюдать, как поддержка Украины постепенно рушится», — предположил Юлиан Репке в соцсети X. Он подытожил, что еще одна страна, входящая в НАТО, переходит на сторону России.
В Нидерландах проходят внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 26 политических партий. Партия свободы Герта Вилдерса лидирует на выборах. Нидерланды ранее поддерживали Украину и даже обещали выслать американские истребители F-16.
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