Аналитик Федяков не исключил подорожание мандаринов до стоимости икры

25 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Мандарины могут перестать ввозить в РФ из-за высокой стоимости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры (средняя цена за 100 граммов — 140 рублей). Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков, отметив, что в такой ситуации от закупки могут полностью отказаться. «Цены растут на импортные товары. Будут ли мандарины по цене красной икры? Ну, если ситуация будет сохраняться такой, какой мы наблюдаем ее сейчас, то с высокой вероятностью это может произойти. Другой вопрос, что в этом случае, конечно, импортеры просто откажутся от данных культур, потому что это слишком рискованно: потребители не готовы все-таки брать товар по любой цене», — сказал Иван Федяков. Сейчас в России 100 граммов красной икры в среднем стоят 140 рублей. По данным Росстата, ее стоимость снизилась на 2,5% к концу 2023 года. Такая цена обусловлена высоким уловом. Новость по теме В России рекордно подорожали бананы По словам Федякова, сейчас наблюдается общая тенденция к росту стоимости импортных товаров. «Не только курс рубля влияет на ситуацию. Меняются товаропотоки. На текущий момент российские импортеры испытывают все больше и больше трудностей в ведении деятельности за рубежом, в закупке товаров. И транспортировка товаров становится все сложнее и сложнее. Все это тоже приходится закладывать в стоимость», — отметил эксперт. Поэтому подорожали и бананы, добавил аналитик. «Продукт 100% импортный, другого быть и не могло. Рубль ослабел относительно уровня начала года почти на 30—40%, а если брать с уровнем годичной давности, то там и все 50—60%. Это все отражается в цене. Но бананы на текущий момент остаются продуктом номер один, который продается в продуктовых сетях, поэтому потребители даже при росте цены почти на 40—50% сохраняют свои предпочтения и хотят покупать данный продукт», — объяснил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Импортные мандарины могут подорожать практически до стоимости красной икры (средняя цена за 100 граммов — 140 рублей). Об этом в разговоре с URA.RU заявил генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline (исследователи рынка товаров и услуг) Иван Федяков, отметив, что в такой ситуации от закупки могут полностью отказаться. «Цены растут на импортные товары. Будут ли мандарины по цене красной икры? Ну, если ситуация будет сохраняться такой, какой мы наблюдаем ее сейчас, то с высокой вероятностью это может произойти. Другой вопрос, что в этом случае, конечно, импортеры просто откажутся от данных культур, потому что это слишком рискованно: потребители не готовы все-таки брать товар по любой цене», — сказал Иван Федяков. Сейчас в России 100 граммов красной икры в среднем стоят 140 рублей. По данным Росстата, ее стоимость снизилась на 2,5% к концу 2023 года. Такая цена обусловлена высоким уловом. По словам Федякова, сейчас наблюдается общая тенденция к росту стоимости импортных товаров. «Не только курс рубля влияет на ситуацию. Меняются товаропотоки. На текущий момент российские импортеры испытывают все больше и больше трудностей в ведении деятельности за рубежом, в закупке товаров. И транспортировка товаров становится все сложнее и сложнее. Все это тоже приходится закладывать в стоимость», — отметил эксперт. Поэтому подорожали и бананы, добавил аналитик. «Продукт 100% импортный, другого быть и не могло. Рубль ослабел относительно уровня начала года почти на 30—40%, а если брать с уровнем годичной давности, то там и все 50—60%. Это все отражается в цене. Но бананы на текущий момент остаются продуктом номер один, который продается в продуктовых сетях, поэтому потребители даже при росте цены почти на 40—50% сохраняют свои предпочтения и хотят покупать данный продукт», — объяснил собеседник агентства.