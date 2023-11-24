24 ноября 2023

Многодетным курганским матерям выплатили сотни тысяч рублей к празднику. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, ситникова елена юрьевна
Более 20 матерей получили 300 тысяч рублей, заявила Елена Ситникова Фото:

В Курганской области свыше 20 многодетных матерей получили по 300 тысяч рублей к празднику. Об этом рассказала руководитель главного управления соцзащиты региона Елена Ситникова.

«Свыше 20 многодетных матерей, имеющих региональный знак „Материнская слава“ первой, второй и третьей степеней получили по 300 тысяч рублей. Деньги выплатили накануне праздника День матери», — пояснила Ситникова в видеообращении на странице паблика регионального правительства в соцсети «ВКонтакте».

По словам Ситниковой, предпраздничные выплаты многодетным матерям производятся уже третий год подряд. Инициатором этой меры соцподдержки является губернатор Курганской области Вадим Шумков.

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В Курганской области свыше 20 многодетных матерей получили по 300 тысяч рублей к празднику. Об этом рассказала руководитель главного управления соцзащиты региона Елена Ситникова. «Свыше 20 многодетных матерей, имеющих региональный знак „Материнская слава“ первой, второй и третьей степеней получили по 300 тысяч рублей. Деньги выплатили накануне праздника День матери», — пояснила Ситникова в видеообращении на странице паблика регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». По словам Ситниковой, предпраздничные выплаты многодетным матерям производятся уже третий год подряд. Инициатором этой меры соцподдержки является губернатор Курганской области Вадим Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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