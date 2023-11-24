Многодетным курганским матерям выплатили сотни тысяч рублей к празднику. Видео

25 ноября 2023 в 04:48 Размер текста - 17 +

Более 20 матерей получили 300 тысяч рублей, заявила Елена Ситникова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области свыше 20 многодетных матерей получили по 300 тысяч рублей к празднику. Об этом рассказала руководитель главного управления соцзащиты региона Елена Ситникова. «Свыше 20 многодетных матерей, имеющих региональный знак „Материнская слава“ первой, второй и третьей степеней получили по 300 тысяч рублей. Деньги выплатили накануне праздника День матери», — пояснила Ситникова в видеообращении на странице паблика регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». По словам Ситниковой, предпраздничные выплаты многодетным матерям производятся уже третий год подряд. Инициатором этой меры соцподдержки является губернатор Курганской области Вадим Шумков.

В Курганской области свыше 20 многодетных матерей получили по 300 тысяч рублей к празднику. Об этом рассказала руководитель главного управления соцзащиты региона Елена Ситникова. «Свыше 20 многодетных матерей, имеющих региональный знак „Материнская слава“ первой, второй и третьей степеней получили по 300 тысяч рублей. Деньги выплатили накануне праздника День матери», — пояснила Ситникова в видеообращении на странице паблика регионального правительства в соцсети «ВКонтакте». По словам Ситниковой, предпраздничные выплаты многодетным матерям производятся уже третий год подряд. Инициатором этой меры соцподдержки является губернатор Курганской области Вадим Шумков.