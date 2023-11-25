На Украине захотели подать в суд на Польшу

Экс-посол Украины Чалый: Киев подаст в суд на Польшу из-за блокады КПП

25 ноября 2023 в 09:28 Размер текста - 17 +

Страны Европы, близкие к Украине, в первую очередь хотят отстоять свои интересы Фото: Анна Майорова © URA.RU Украина хочет подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска, сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Ранее Польша заблокировала для перевозчиков из Киева КПП на границе. «Даже когда разблокируют [границу], будут огромные потери. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — передает телеканал NTA слова Чалого. Экс-посол добавил, что «друзья» Украины в Европе стремятся защитить собственные интересы. По его словам, подобное поведение может помешать вступлению Киева в Евросоюз. Ранее сообщалось, что Польша начала блокировку автомобильных КПП на границе с Украиной. Начиная с 6 ноября, польские власти заблокировали уже три пункта пропуска. В связи с этим могут приостановить свою работу украинские заводы по производству труб. По информации объединения горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром», много фур стоят в пробке, сорваны доставки оборудования. Известно, что на границе стоят тысячи грузовых автомобилей с дронами, топливом, медицинскими товарами и тепловизорами.

Украина хочет подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска, сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Ранее Польша заблокировала для перевозчиков из Киева КПП на границе. «Даже когда разблокируют [границу], будут огромные потери. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — передает телеканал NTA слова Чалого. Экс-посол добавил, что «друзья» Украины в Европе стремятся защитить собственные интересы. По его словам, подобное поведение может помешать вступлению Киева в Евросоюз. Ранее сообщалось, что Польша начала блокировку автомобильных КПП на границе с Украиной. Начиная с 6 ноября, польские власти заблокировали уже три пункта пропуска. В связи с этим могут приостановить свою работу украинские заводы по производству труб. По информации объединения горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром», много фур стоят в пробке, сорваны доставки оборудования. Известно, что на границе стоят тысячи грузовых автомобилей с дронами, топливом, медицинскими товарами и тепловизорами.