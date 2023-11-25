На Украине захотели подать в суд на Польшу

Экс-посол Украины Чалый: Киев подаст в суд на Польшу из-за блокады КПП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, грузовик, грузоперевозки, дальнобойщик, перевозка грузов, фургон, грузовик с прицепом
Страны Европы, близкие к Украине, в первую очередь хотят отстоять свои интересы Фото:

Украина хочет подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска, сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Ранее Польша заблокировала для перевозчиков из Киева КПП на границе.

«Даже когда разблокируют [границу], будут огромные потери. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — передает телеканал NTA слова Чалого. Экс-посол добавил, что «друзья» Украины в Европе стремятся защитить собственные интересы. По его словам, подобное поведение может помешать вступлению Киева в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что Польша начала блокировку автомобильных КПП на границе с Украиной. Начиная с 6 ноября, польские власти заблокировали уже три пункта пропуска. В связи с этим могут приостановить свою работу украинские заводы по производству труб. По информации объединения горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром», много фур стоят в пробке, сорваны доставки оборудования. Известно, что на границе стоят тысячи грузовых автомобилей с дронами, топливом, медицинскими товарами и тепловизорами.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина хочет подать в суд на Польшу из-за блокады автомобильных пунктов пропуска, сообщил экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Ранее Польша заблокировала для перевозчиков из Киева КПП на границе. «Даже когда разблокируют [границу], будут огромные потери. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери», — передает телеканал NTA слова Чалого. Экс-посол добавил, что «друзья» Украины в Европе стремятся защитить собственные интересы. По его словам, подобное поведение может помешать вступлению Киева в Евросоюз. Ранее сообщалось, что Польша начала блокировку автомобильных КПП на границе с Украиной. Начиная с 6 ноября, польские власти заблокировали уже три пункта пропуска. В связи с этим могут приостановить свою работу украинские заводы по производству труб. По информации объединения горно-металлургического комплекса страны «Укртрубопром», много фур стоят в пробке, сорваны доставки оборудования. Известно, что на границе стоят тысячи грузовых автомобилей с дронами, топливом, медицинскими товарами и тепловизорами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...