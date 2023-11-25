В России возник дефицит запчастей для китайских машин

Недостающие детали нужно заказывать из Китая и ждать несколько месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России возник дефицит запчастей для машин китайского производства. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА) и в ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД). По словам представителей союзов, данная ситуация временная.

«Если разобрать современный автомобиль, то получится примерно 10 000 деталей. Однако наиболее ходовыми будут только 100 из них. И эти запчасти почти наверняка будут на складе дилера. <…> Проблемы возникает, если требуется одна из оставшихся 9 900 деталей. И дефицит действительно есть, мы его признаем», — передает Autonews слова экспертов. Они добавили, что стало больше деталей, которых нет в наличии в РФ, и их приходится заказывать из Китая. Сроки ожидания могут достигать нескольких месяцев.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев заявил о необходимости увеличить запасы запчастей для машин из Китая. «Мы хотим, чтобы рынок автозапчастей для китайских автомобилей увеличивался. Сейчас мы составляем новые справочники запчастей для ремонта по ОСАГО. <…> В наличии на складах есть только самые популярные расходные запчасти, многие запчасти идут под доставку», — объяснил Уфимцев.

Ранее сообщалось, что российские автовладельцы могут столкнуться с дефицитом запчастей для автомобилей Hyundai и KIA. По словам представителей автоцентров, сроки доставки оборудования для корейских марок составляют от трех месяцев и более. Дефицит автозапчастей появился на территории страны из-за антироссийских санкций, когда Россию покинули крупнейшие автомобильные бренды.