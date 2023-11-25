ВС РФ семь часов атакуют Киев

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, запуск ракеты, ВМФ, в небе, stock
Украинские СМИ сообщают, что в Киеве слышны очередные взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новые взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. По данным российских telegram-каналов, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атакуют столицу Украины уже семь часов.

«Атака русских [беспилотников] „Герань“ на столицу продолжается уже почти семь часов», — говорится в сообщении Readovka. Слышны взрывы в левобережном районе Троещина, звучит воздушная тревога. Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения критической инфраструктуры без света остались 77 домов и 120 учреждений.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Киеве и Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что киевский режим ответит на серию взрывов в стране.

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Новые взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. По данным российских telegram-каналов, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атакуют столицу Украины уже семь часов. «Атака русских [беспилотников] „Герань“ на столицу продолжается уже почти семь часов», — говорится в сообщении Readovka. Слышны взрывы в левобережном районе Троещина, звучит воздушная тревога. Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения критической инфраструктуры без света остались 77 домов и 120 учреждений. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Киеве и Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что киевский режим ответит на серию взрывов в стране.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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