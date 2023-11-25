ВС РФ семь часов атакуют Киев

Новые взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. По данным российских telegram-каналов, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атакуют столицу Украины уже семь часов.
«Атака русских [беспилотников] „Герань“ на столицу продолжается уже почти семь часов», — говорится в сообщении Readovka. Слышны взрывы в левобережном районе Троещина, звучит воздушная тревога. Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения критической инфраструктуры без света остались 77 домов и 120 учреждений.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее сообщалось, что в Киеве и Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что киевский режим ответит на серию взрывов в стране.
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