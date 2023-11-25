ВС РФ семь часов атакуют Киев

25 ноября 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Украинские СМИ сообщают, что в Киеве слышны очередные взрывы Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новые взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. По данным российских telegram-каналов, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атакуют столицу Украины уже семь часов. «Атака русских [беспилотников] „Герань“ на столицу продолжается уже почти семь часов», — говорится в сообщении Readovka. Слышны взрывы в левобережном районе Троещина, звучит воздушная тревога. Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения критической инфраструктуры без света остались 77 домов и 120 учреждений. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Киеве и Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что киевский режим ответит на серию взрывов в стране.

Новые взрывы прогремели в Киеве. Об этом сообщают украинские СМИ. По данным российских telegram-каналов, Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) атакуют столицу Украины уже семь часов. «Атака русских [беспилотников] „Герань“ на столицу продолжается уже почти семь часов», — говорится в сообщении Readovka. Слышны взрывы в левобережном районе Троещина, звучит воздушная тревога. Минэнерго Украины сообщило, что из-за повреждения критической инфраструктуры без света остались 77 домов и 120 учреждений. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Киеве и Кропивницком (Кировоградская область Украины) прогремели взрывы. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что киевский режим ответит на серию взрывов в стране.