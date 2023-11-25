Мэр Пензы призвал не создавать в школах кладбища погибших в СВО

Мэр Пензы Александр Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно подумать о детской психике и не создавать «некрополи» в школах.
«Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — заявил Басенко, его слова передает PenzaInform. Он отметил, что с уважением относится к участникам спецоперации и не хочет создавать«некрополи» в зданиях школ.
Ранее в Курганской области открыли мемориальную доску Владимира Рыжкова, который героически погиб в зоне спецоперации. В пермской школе также состоялось открытие мемориальной доски героя спецоперации Дмитрия Пушкарева.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.