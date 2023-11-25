Мэр Пензы призвал не создавать в школах кладбища погибших в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие мемориальной доски выпускнику КПК, Ситину Ивану, погибшему в зоне СВО. Курган, берет, гвоздики, открытие памятника, студенты, юнармия, оранжевый берет
Александр Басенко заявил, что не хочет создавать «некрополи» в школе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Пензы Александр Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно подумать о детской психике и не создавать «некрополи» в школах.

«Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — заявил Басенко, его слова передает PenzaInform. Он отметил, что с уважением относится к участникам спецоперации и не хочет создавать«некрополи» в зданиях школ.

Ранее в Курганской области открыли мемориальную доску Владимира Рыжкова, который героически погиб в зоне спецоперации. В пермской школе также состоялось открытие мемориальной доски героя спецоперации Дмитрия Пушкарева.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр Пензы Александр Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно подумать о детской психике и не создавать «некрополи» в школах. «Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — заявил Басенко, его слова передает PenzaInform. Он отметил, что с уважением относится к участникам спецоперации и не хочет создавать«некрополи» в зданиях школ. Ранее в Курганской области открыли мемориальную доску Владимира Рыжкова, который героически погиб в зоне спецоперации. В пермской школе также состоялось открытие мемориальной доски героя спецоперации Дмитрия Пушкарева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...