Мэр Пензы призвал не создавать в школах кладбища погибших в СВО

25 ноября 2023 в 13:52 Размер текста - 17 +

Александр Басенко заявил, что не хочет создавать «некрополи» в школе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Пензы Александр Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно подумать о детской психике и не создавать «некрополи» в школах. «Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — заявил Басенко, его слова передает PenzaInform. Он отметил, что с уважением относится к участникам спецоперации и не хочет создавать«некрополи» в зданиях школ. Ранее в Курганской области открыли мемориальную доску Владимира Рыжкова, который героически погиб в зоне спецоперации. В пермской школе также состоялось открытие мемориальной доски героя спецоперации Дмитрия Пушкарева.

Мэр Пензы Александр Басенко предложил не устанавливать в школах мемориальные доски в честь выпускников, которые погибли в ходе спецоперации на Украине. По его словам, нужно подумать о детской психике и не создавать «некрополи» в школах. «Я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — заявил Басенко, его слова передает PenzaInform. Он отметил, что с уважением относится к участникам спецоперации и не хочет создавать«некрополи» в зданиях школ. Ранее в Курганской области открыли мемориальную доску Владимира Рыжкова, который героически погиб в зоне спецоперации. В пермской школе также состоялось открытие мемориальной доски героя спецоперации Дмитрия Пушкарева.