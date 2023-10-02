В школе Перми открыли мемориальную доску памяти героя СВО. Фото

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Акция «Свеча Памяти». Курган
В пермской школе открыли памятную доску в честь героя СВО Фото:

В школе № 9 Перми 2 октября состоялось открытие мемориальной доски памяти героя спецоперации Дмитрия Пушкарева. Информация об этом опубликована в группе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте».

«В школе № 9 города Перми прошло мероприятие по открытию мемориальной таблички выпускнику — Пушкареву Дмитрию Игоревичу. Церемония в родной школе послужит делу патриотического воспитания учащихся», — написали в посте ветераны Пермского края.

По словам ветеранов, Дмитрий Пушкарев участвовал в первой и второй Чеченских компаниях. Он погиб в ходе спецоперации, посмертно награжден «Орденом Мужества».

В Перми на здании школы №9 появилась мемориальная табличка в честь героя СВО Дмитрия Пушкарева
В Перми на здании школы №9 появилась мемориальная табличка в честь героя СВО Дмитрия Пушкарева
Фото:

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В школе № 9 Перми 2 октября состоялось открытие мемориальной доски памяти героя спецоперации Дмитрия Пушкарева. Информация об этом опубликована в группе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте». «В школе № 9 города Перми прошло мероприятие по открытию мемориальной таблички выпускнику — Пушкареву Дмитрию Игоревичу. Церемония в родной школе послужит делу патриотического воспитания учащихся», — написали в посте ветераны Пермского края. По словам ветеранов, Дмитрий Пушкарев участвовал в первой и второй Чеченских компаниях. Он погиб в ходе спецоперации, посмертно награжден «Орденом Мужества».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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