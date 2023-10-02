В пермской школе открыли памятную доску в честь героя СВО
В школе № 9 Перми 2 октября состоялось открытие мемориальной доски памяти героя спецоперации Дмитрия Пушкарева. Информация об этом опубликована в группе «Сила в братстве — 59» в соцсети «ВКонтакте».
«В школе № 9 города Перми прошло мероприятие по открытию мемориальной таблички выпускнику — Пушкареву Дмитрию Игоревичу. Церемония в родной школе послужит делу патриотического воспитания учащихся», — написали в посте ветераны Пермского края.
По словам ветеранов, Дмитрий Пушкарев участвовал в первой и второй Чеченских компаниях. Он погиб в ходе спецоперации, посмертно награжден «Орденом Мужества».
В Перми на здании школы №9 появилась мемориальная табличка в честь героя СВО Дмитрия Пушкарева
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