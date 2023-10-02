В Мишкино на здании школы появилась памятная табличка в честь героя СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Мишкинской средней школе (Курганская область) 2 октября открыли мемориальную доску памяти Владимиру Рыжкову, который геройски погиб в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В Мишкинской СОШ прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти Рыжкова Владимира Леонидовича, выпускника 1991 года. Он героически погиб, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в посте.

Представители школы отметили, что Рыжков ушел на СВО добровольцем. Он проходил службу в 20 добровольческом отряде «БАРС», награжден «Орденом Мужества» посмертно.