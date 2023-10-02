02 октября 2023

В Курганской школе открыли мемориальную доску памяти героя СВО. Фото

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Митинг посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Сургут, свеча памяти
В Мишкино на здании школы появилась памятная табличка в честь героя СВО Фото:

В Мишкинской средней школе (Курганская область) 2 октября открыли мемориальную доску памяти Владимиру Рыжкову, который геройски погиб в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«В Мишкинской СОШ прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти Рыжкова Владимира Леонидовича, выпускника 1991 года. Он героически погиб, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в посте.

Представители школы отметили, что Рыжков ушел на СВО добровольцем. Он проходил службу в 20 добровольческом отряде «БАРС», награжден «Орденом Мужества» посмертно.

В Мишкинской школе открыли мемориальную доску памяти герою СВО Владимиру Рыжкову
В Мишкинской школе открыли мемориальную доску памяти герою СВО Владимиру Рыжкову
Фото:

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В Мишкинской средней школе (Курганская область) 2 октября открыли мемориальную доску памяти Владимиру Рыжкову, который геройски погиб в зоне спецоперации. Информация об этом опубликована в группе образовательного учреждения в соцсети «ВКонтакте». «В Мишкинской СОШ прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски памяти Рыжкова Владимира Леонидовича, выпускника 1991 года. Он героически погиб, выполняя воинский долг в ходе специальной военной операции на Украине», — говорится в посте. Представители школы отметили, что Рыжков ушел на СВО добровольцем. Он проходил службу в 20 добровольческом отряде «БАРС», награжден «Орденом Мужества» посмертно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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