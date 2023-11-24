24 ноября 2023

Курганские бойцы в зоне СВО записали обращение ко Дню матери. Видео

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Курганские бойцы пожелали своим матерям крепкого здоровья и долгих лет жизни Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащие из Курганской области, которые находятся в зоне проведения спецоперации, записали обращение ко Дню матери. Видео выложено в группе администрация Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие мамы, поздравляем вас от всего сердца с Днем матери. Спасибо за вашу заботу и любовь, спасибо, что воспитали в нас настоящих мужчин. <…> Хотим, чтобы вы никогда не болели, и все невзгоды обходили вас стороной», — пожелали курганские бойцы на видео.

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник пройдет 26-го числа.

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Военнослужащие из Курганской области, которые находятся в зоне проведения спецоперации, записали обращение ко Дню матери. Видео выложено в группе администрация Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие мамы, поздравляем вас от всего сердца с Днем матери. Спасибо за вашу заботу и любовь, спасибо, что воспитали в нас настоящих мужчин. <…> Хотим, чтобы вы никогда не болели, и все невзгоды обходили вас стороной», — пожелали курганские бойцы на видео. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник пройдет 26-го числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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