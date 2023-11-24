Курганские бойцы в зоне СВО записали обращение ко Дню матери. Видео

25 ноября 2023 в 15:20 Размер текста - 17 +

Курганские бойцы пожелали своим матерям крепкого здоровья и долгих лет жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военнослужащие из Курганской области, которые находятся в зоне проведения спецоперации, записали обращение ко Дню матери. Видео выложено в группе администрация Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие мамы, поздравляем вас от всего сердца с Днем матери. Спасибо за вашу заботу и любовь, спасибо, что воспитали в нас настоящих мужчин. <…> Хотим, чтобы вы никогда не болели, и все невзгоды обходили вас стороной», — пожелали курганские бойцы на видео. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник пройдет 26-го числа.

Военнослужащие из Курганской области, которые находятся в зоне проведения спецоперации, записали обращение ко Дню матери. Видео выложено в группе администрация Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте». «Дорогие мамы, поздравляем вас от всего сердца с Днем матери. Спасибо за вашу заботу и любовь, спасибо, что воспитали в нас настоящих мужчин. <…> Хотим, чтобы вы никогда не болели, и все невзгоды обходили вас стороной», — пожелали курганские бойцы на видео. В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник пройдет 26-го числа.