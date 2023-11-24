Курганские бойцы пожелали своим матерям крепкого здоровья и долгих лет жизни
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащие из Курганской области, которые находятся в зоне проведения спецоперации, записали обращение ко Дню матери. Видео выложено в группе администрация Куртамышского округа в соцсети «ВКонтакте».
«Дорогие мамы, поздравляем вас от всего сердца с Днем матери. Спасибо за вашу заботу и любовь, спасибо, что воспитали в нас настоящих мужчин. <…> Хотим, чтобы вы никогда не болели, и все невзгоды обходили вас стороной», — пожелали курганские бойцы на видео.
В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник пройдет 26-го числа.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!