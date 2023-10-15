Как ВС РФ освобождают Авдеевку

Путин заявил, что ВС РФ улучшили положение в Авдеевке

15 октября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Российская армия освобождает Авдеевку в ДНР Фото: Сергей Русанов © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска начали улучшать свое положение в Авдеевке (ДНР). О наступлении ВС РФ на авдеевском направлении сообщали и иностранные издания, а также военкоры. URA.RU рассказывает о том, как российская армия продвигается ко взятию города. Как началось и идет наступление ВС РФ на Авдеевку Во второй половине сентября Вооруженные силы РФ начали применять авиацию для ударов по украинским позициям в Авдеевке. В ходе авиаударов удалось уничтожить пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), запасной командный пункт и узел связи. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, ВС РФ нанесли поражение живой силе противника в населенных пунктах Спорное, Веселое и Новгородское. Российские военные уничтожили под Авдеевкой два американских орудия М777, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета калибра 120 миллиметра и один калибра 82 миллиметра, семь автомобилей. Новость по теме Где ВС РФ проводят наступление на Украине. Карта Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отметил, что российская армия нанесла массированный удар ствольной и реактивной артиллерией по противнику, засевшему в Авдеевке и Марьинке. Уже днем 10 октября военкоры стали сообщать о том, что ВСУ стали покидать свои позиции из-за страшных потерь в живой силе и технике. По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, попытка украинцев провести ротацию личного состава была сорвана. Армия России развивала успех и вышла к селу Бердычи, которое имеет важное значение, поскольку здесь можно контролировать снабжение подразделений ВСУ. На севере и юге Авдеевки российские бойцы основательно закрепились на новых позициях. Украинцы 11 октября заявили о начале решающей битвы за Авдеевку. Российская армия 13 октября начала наступление по всей линии фронта, что стало неожиданностью для ВСУ. Противник успел потерять свои позиции и назвал происходящее «адом». Затем российские солдаты начали крупнейшее наступление в Авдеевке с целью создать «котел» вокруг Вооруженных сил Украины, окружив их и переломив ход сражения. Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия ведет активную оборону, улучшая свои позиции на различных участках фронта, в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях. Почему для ВС РФ важна Авдеевка Авдеевское направление является важным для ВС РФ, поскольку оно открывает короткий путь из южной части Донецкой народной республики (ДНР) в северную, который играет большую роль в коммуникациях. Военный корреспондент Александр Сладков подчеркнул, что Авдеевка является одним из ключевых укрепленных районов Вооруженных сил Украины, поэтому его взятие поможет решить российским военным сразу несколько задач, а также обеспечить безопасность местных жителей Донецка. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин сообщил о том, что взятие Авдеевки армией России приведет к полной утрате возможности инициативы на любых участках фронта для ВСУ, а также облегчит продвижение и работу российской артиллерии. По данным газеты The New York Times в последние дни российские войска, судя по всему, начали скоординированное наступление на востоке Украины с танковых атак на окраины города Авдеевка, создавая ощущение взаимного пересечения боевых действий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска начали улучшать свое положение в Авдеевке (ДНР). О наступлении ВС РФ на авдеевском направлении сообщали и иностранные издания, а также военкоры. URA.RU рассказывает о том, как российская армия продвигается ко взятию города. Во второй половине сентября Вооруженные силы РФ начали применять авиацию для ударов по украинским позициям в Авдеевке. В ходе авиаударов удалось уничтожить пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), запасной командный пункт и узел связи. По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, ВС РФ нанесли поражение живой силе противника в населенных пунктах Спорное, Веселое и Новгородское. Российские военные уничтожили под Авдеевкой два американских орудия М777, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета калибра 120 миллиметра и один калибра 82 миллиметра, семь автомобилей. Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отметил, что российская армия нанесла массированный удар ствольной и реактивной артиллерией по противнику, засевшему в Авдеевке и Марьинке. Уже днем 10 октября военкоры стали сообщать о том, что ВСУ стали покидать свои позиции из-за страшных потерь в живой силе и технике. По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, попытка украинцев провести ротацию личного состава была сорвана. Армия России развивала успех и вышла к селу Бердычи, которое имеет важное значение, поскольку здесь можно контролировать снабжение подразделений ВСУ. На севере и юге Авдеевки российские бойцы основательно закрепились на новых позициях. Украинцы 11 октября заявили о начале решающей битвы за Авдеевку. Российская армия 13 октября начала наступление по всей линии фронта, что стало неожиданностью для ВСУ. Противник успел потерять свои позиции и назвал происходящее «адом». Затем российские солдаты начали крупнейшее наступление в Авдеевке с целью создать «котел» вокруг Вооруженных сил Украины, окружив их и переломив ход сражения. Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия ведет активную оборону, улучшая свои позиции на различных участках фронта, в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях. Авдеевское направление является важным для ВС РФ, поскольку оно открывает короткий путь из южной части Донецкой народной республики (ДНР) в северную, который играет большую роль в коммуникациях. Военный корреспондент Александр Сладков подчеркнул, что Авдеевка является одним из ключевых укрепленных районов Вооруженных сил Украины, поэтому его взятие поможет решить российским военным сразу несколько задач, а также обеспечить безопасность местных жителей Донецка. Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин сообщил о том, что взятие Авдеевки армией России приведет к полной утрате возможности инициативы на любых участках фронта для ВСУ, а также облегчит продвижение и работу российской артиллерии. По данным газеты The New York Times в последние дни российские войска, судя по всему, начали скоординированное наступление на востоке Украины с танковых атак на окраины города Авдеевка, создавая ощущение взаимного пересечения боевых действий.