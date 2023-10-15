Как ВС РФ освобождают Авдеевку

Президент России Владимир Путин заявил, что российские войска начали улучшать свое положение в Авдеевке (ДНР). О наступлении ВС РФ на авдеевском направлении сообщали и иностранные издания, а также военкоры. URA.RU рассказывает о том, как российская армия продвигается ко взятию города.
Как началось и идет наступление ВС РФ на Авдеевку
Во второй половине сентября Вооруженные силы РФ начали применять авиацию для ударов по украинским позициям в Авдеевке. В ходе авиаударов удалось уничтожить пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ), запасной командный пункт и узел связи.
По словам начальника пресс-центра группировки «Юг» Георгия Минесашвили, ВС РФ нанесли поражение живой силе противника в населенных пунктах Спорное, Веселое и Новгородское. Российские военные уничтожили под Авдеевкой два американских орудия М777, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета калибра 120 миллиметра и один калибра 82 миллиметра, семь автомобилей.
Руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин отметил, что российская армия нанесла массированный удар ствольной и реактивной артиллерией по противнику, засевшему в Авдеевке и Марьинке. Уже днем 10 октября военкоры стали сообщать о том, что ВСУ стали покидать свои позиции из-за страшных потерь в живой силе и технике. По мнению советника главы ДНР Яна Гагина, попытка украинцев провести ротацию личного состава была сорвана. Армия России развивала успех и вышла к селу Бердычи, которое имеет важное значение, поскольку здесь можно контролировать снабжение подразделений ВСУ. На севере и юге Авдеевки российские бойцы основательно закрепились на новых позициях.
Украинцы 11 октября заявили о начале решающей битвы за Авдеевку. Российская армия 13 октября начала наступление по всей линии фронта, что стало неожиданностью для ВСУ. Противник успел потерять свои позиции и назвал происходящее «адом». Затем российские солдаты начали крупнейшее наступление в Авдеевке с целью создать «котел» вокруг Вооруженных сил Украины, окружив их и переломив ход сражения.
Президент России Владимир Путин заявил, что российская армия ведет активную оборону, улучшая свои позиции на различных участках фронта, в том числе на купянском, запорожском и авдеевском направлениях.
Почему для ВС РФ важна Авдеевка
Авдеевское направление является важным для ВС РФ, поскольку оно открывает короткий путь из южной части Донецкой народной республики (ДНР) в северную, который играет большую роль в коммуникациях. Военный корреспондент Александр Сладков подчеркнул, что Авдеевка является одним из ключевых укрепленных районов Вооруженных сил Украины, поэтому его взятие поможет решить российским военным сразу несколько задач, а также обеспечить безопасность местных жителей Донецка.
Военный корреспондент URA.RU Евгений Линин сообщил о том, что взятие Авдеевки армией России приведет к полной утрате возможности инициативы на любых участках фронта для ВСУ, а также облегчит продвижение и работу российской артиллерии. По данным газеты The New York Times в последние дни российские войска, судя по всему, начали скоординированное наступление на востоке Украины с танковых атак на окраины города Авдеевка, создавая ощущение взаимного пересечения боевых действий.
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