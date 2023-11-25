Израиль поставил ультиматум ХАМАС

Израильская армия (ЦАХАЛ) выдвинула ультиматум палестинскому движению ХАМАС, который заключается в том, что вторая группа заложников должна быть освобождена 25 ноября до полуночи, иначе ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе. Об этом сообщает 13TV.
«ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников», — говорится в материале. Там добавили, что, в соответствии с ультиматумом, ХАМАС должно освободить заложников до полуночи.
В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня. ХАМАС передал первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных по соглашению с палестинской группировкой.
Израильская армия (ЦАХАЛ) выдвинула ультиматум палестинскому движению ХАМАС, который заключается в том, что вторая группа заложников должна быть освобождена 25 ноября до полуночи, иначе ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе. Об этом сообщает 13TV. «ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников», — говорится в материале. Там добавили, что, в соответствии с ультиматумом, ХАМАС должно освободить заложников до полуночи. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня. ХАМАС передал первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных по соглашению с палестинской группировкой.