Израиль поставил ультиматум ХАМАС

13TV: в ЦАХАЛе заявили, что ХАМАС должно освободить заложников до полуночи
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
ЦАХАЛ возобновит операцию, если ХАМАС не выполнит ультиматум, пишет 13TV Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израильская армия (ЦАХАЛ) выдвинула ультиматум палестинскому движению ХАМАС, который заключается в том, что вторая группа заложников должна быть освобождена 25 ноября до полуночи, иначе ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе. Об этом сообщает 13TV.

«ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников», — говорится в материале. Там добавили, что, в соответствии с ультиматумом, ХАМАС должно освободить заложников до полуночи.

В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня. ХАМАС передал первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных по соглашению с палестинской группировкой.

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Израильская армия (ЦАХАЛ) выдвинула ультиматум палестинскому движению ХАМАС, который заключается в том, что вторая группа заложников должна быть освобождена 25 ноября до полуночи, иначе ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе. Об этом сообщает 13TV. «ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе, если ХАМАС не освободит вторую группу заложников», — говорится в материале. Там добавили, что, в соответствии с ультиматумом, ХАМАС должно освободить заложников до полуночи. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня. ХАМАС передал первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных по соглашению с палестинской группировкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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