Минобороны Израиля: будущие переговоры с ХАМАС состоятся под огнем

25 ноября 2023 в 23:44 Размер текста - 17 +

ЦАХАЛ не покинет Газу, пока все заложники не будут освобождены Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Армия Израиля не покинет сектор Газа до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой, а любые будущие переговоры с палестинским движением ХАМАС «будут проводиться под огнем». Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Любые будущие переговоры будут проводиться под огнем. Это означает, что если ХАМАС захочет продолжить обсуждение сделки, то это будет происходить, пока сражаются силы и падают бомбы. Это основа», — заявил Галант. Его слова передает газета The Times of Israel . По словам министра, Израиль «не может прекратить операцию в секторе Газа, пока не будут возвращены домой все заложники». «Потому что нас гораздо больше», — подчеркнул Галант на встрече с командирами и военными в анклаве. Израильская армия выдвигала ультиматум движению ХАМАС, согласно которому вторая группа заложников должна быть освобождена до полуночи 25 ноября, иначе ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе. 24 ноября в анклаве Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня.

Армия Израиля не покинет сектор Газа до тех пор, пока все заложники не будут возвращены домой, а любые будущие переговоры с палестинским движением ХАМАС «будут проводиться под огнем». Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. «Любые будущие переговоры будут проводиться под огнем. Это означает, что если ХАМАС захочет продолжить обсуждение сделки, то это будет происходить, пока сражаются силы и падают бомбы. Это основа», — заявил Галант. Его слова передает газета The Times of Israel. По словам министра, Израиль «не может прекратить операцию в секторе Газа, пока не будут возвращены домой все заложники». «Потому что нас гораздо больше», — подчеркнул Галант на встрече с командирами и военными в анклаве. Израильская армия выдвигала ультиматум движению ХАМАС, согласно которому вторая группа заложников должна быть освобождена до полуночи 25 ноября, иначе ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе. 24 ноября в анклаве Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня.