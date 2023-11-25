25 ноября 2023

ХАМАС согласился продолжить обмен заключенными

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Очередной обмен заключенными состоится вечером 25 ноября Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Палестинское движение ХАМАС согласилось продолжить обмен пленными. Решение было принято после получения от Египта и Катара подтверждения израильской стороны о соблюдении всех условий ранее заключенной сделки. Об этом заявили представители ХАМАС в соцсети. Речь идет о достижении четырехдневного перемирия и временного прекращения огня.

«Исламское движение сопротивления ХАМАС ответило положительно на усилия Египта и Катара, которые предпринимались в течение дня, чтобы обеспечить продолжение временного соглашения о перемирии. Они передали приверженность оккупационных сил (Израиль — прим. URA.RU) всем условиям, предусмотренным в соглашении», — говорится в заявлении ХАМАС, размещенном в соцсети Х (бывший Twitter).

По информации МИД Катара, очередной обмен заключенными состоится 25 ноября вечером. 39 палестинцев будут освобождены в обмен на 13 израильских граждан и семь иностранцев.

В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня. ХАМАС передал первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных. Вторую группу заключенных Израиль планирует получить до полуночи субботы, в противном случае ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе.

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Палестинское движение ХАМАС согласилось продолжить обмен пленными. Решение было принято после получения от Египта и Катара подтверждения израильской стороны о соблюдении всех условий ранее заключенной сделки. Об этом заявили представители ХАМАС в соцсети. Речь идет о достижении четырехдневного перемирия и временного прекращения огня. «Исламское движение сопротивления ХАМАС ответило положительно на усилия Египта и Катара, которые предпринимались в течение дня, чтобы обеспечить продолжение временного соглашения о перемирии. Они передали приверженность оккупационных сил (Израиль — прим. URA.RU) всем условиям, предусмотренным в соглашении», — говорится в заявлении ХАМАС, размещенном в соцсети Х (бывший Twitter). По информации МИД Катара, очередной обмен заключенными состоится 25 ноября вечером. 39 палестинцев будут освобождены в обмен на 13 израильских граждан и семь иностранцев. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня. ХАМАС передал первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных. Вторую группу заключенных Израиль планирует получить до полуночи субботы, в противном случае ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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