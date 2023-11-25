ХАМАС согласился продолжить обмен заключенными

26 ноября 2023 в 00:22 Размер текста - 17 +

Очередной обмен заключенными состоится вечером 25 ноября Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС согласилось продолжить обмен пленными. Решение было принято после получения от Египта и Катара подтверждения израильской стороны о соблюдении всех условий ранее заключенной сделки. Об этом заявили представители ХАМАС в соцсети. Речь идет о достижении четырехдневного перемирия и временного прекращения огня. «Исламское движение сопротивления ХАМАС ответило положительно на усилия Египта и Катара, которые предпринимались в течение дня, чтобы обеспечить продолжение временного соглашения о перемирии. Они передали приверженность оккупационных сил (Израиль — прим. URA.RU) всем условиям, предусмотренным в соглашении», — говорится в заявлении ХАМАС, размещенном в соцсети Х (бывший Twitter). По информации МИД Катара, очередной обмен заключенными состоится 25 ноября вечером. 39 палестинцев будут освобождены в обмен на 13 израильских граждан и семь иностранцев. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня. ХАМАС передал первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных. Вторую группу заключенных Израиль планирует получить до полуночи субботы, в противном случае ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Палестинское движение ХАМАС согласилось продолжить обмен пленными. Решение было принято после получения от Египта и Катара подтверждения израильской стороны о соблюдении всех условий ранее заключенной сделки. Об этом заявили представители ХАМАС в соцсети. Речь идет о достижении четырехдневного перемирия и временного прекращения огня. «Исламское движение сопротивления ХАМАС ответило положительно на усилия Египта и Катара, которые предпринимались в течение дня, чтобы обеспечить продолжение временного соглашения о перемирии. Они передали приверженность оккупационных сил (Израиль — прим. URA.RU) всем условиям, предусмотренным в соглашении», — говорится в заявлении ХАМАС, размещенном в соцсети Х (бывший Twitter). По информации МИД Катара, очередной обмен заключенными состоится 25 ноября вечером. 39 палестинцев будут освобождены в обмен на 13 израильских граждан и семь иностранцев. В секторе Газа 24 ноября Израиль и ХАМАС достигли четырехдневного перемирия, во время которого действует режим прекращения огня. ХАМАС передал первую группу заложников армии Израиля, включая 13 израильтян и 12 тайских граждан. В свою очередь, Израиль освободил 39 палестинских заключенных. Вторую группу заключенных Израиль планирует получить до полуночи субботы, в противном случае ЦАХАЛ возобновит операцию в Газе.