В Дагестан после скандала прилетели первые беженцы из Палестины

26 ноября 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Около 50 беженцев прибыли из Палестины в Дагестан Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В Дагестан прибыли около 50 беженцев из Палестины, их отправили в пункт временного размещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. Это первая группа палестинцев, доставленная в республику после беспорядков в октябре 2023 года. Тогда в Махачкале задержали демонстрантов, выступающих в поддержку палестинцев, после чего дагестанцы устроили разгром в аэропорту, ожидая рейс из Израиля. «В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, которых встретили председатель республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова и другие официальные лица. Около 50 человек, прибывших в республику, едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания», — сообщил Меликов в своем telegram-канале . По его словам, палестинцам помогут адаптироваться в новым условиям жизни. В октябре 2023 года в Махачкале полиция задержала 16 демонстрантов, которые пытались провести акцию в поддержку Палестины в войне с Израилем. После этих событий в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда дагестанцы попытались атаковать самолет, прибывший из Израиля. Некоторые из участников напали на сотрудников полиции и охраны, атакуя их различными предметами. Глава республики Сергей Меликов отмечал, что ответственные за погром должны понести наказание. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Дагестан прибыли около 50 беженцев из Палестины, их отправили в пункт временного размещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. Это первая группа палестинцев, доставленная в республику после беспорядков в октябре 2023 года. Тогда в Махачкале задержали демонстрантов, выступающих в поддержку палестинцев, после чего дагестанцы устроили разгром в аэропорту, ожидая рейс из Израиля. «В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, которых встретили председатель республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова и другие официальные лица. Около 50 человек, прибывших в республику, едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания», — сообщил Меликов в своем telegram-канале. По его словам, палестинцам помогут адаптироваться в новым условиям жизни. В октябре 2023 года в Махачкале полиция задержала 16 демонстрантов, которые пытались провести акцию в поддержку Палестины в войне с Израилем. После этих событий в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда дагестанцы попытались атаковать самолет, прибывший из Израиля. Некоторые из участников напали на сотрудников полиции и охраны, атакуя их различными предметами. Глава республики Сергей Меликов отмечал, что ответственные за погром должны понести наказание.