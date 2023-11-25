25 ноября 2023

В Дагестан после скандала прилетели первые беженцы из Палестины

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, чемоданы, багаж, споттинг, багажное отделение
Около 50 беженцев прибыли из Палестины в Дагестан Фото:
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В Дагестан прибыли около 50 беженцев из Палестины, их отправили в пункт временного размещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. Это первая группа палестинцев, доставленная в республику после беспорядков в октябре 2023 года. Тогда в Махачкале задержали демонстрантов, выступающих в поддержку палестинцев, после чего дагестанцы устроили разгром в аэропорту, ожидая рейс из Израиля.

«В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, которых встретили председатель республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова и другие официальные лица. Около 50 человек, прибывших в республику, едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания», — сообщил Меликов в своем telegram-канале. По его словам, палестинцам помогут адаптироваться в новым условиям жизни.

В октябре 2023 года в Махачкале полиция задержала 16 демонстрантов, которые пытались провести акцию в поддержку Палестины в войне с Израилем. После этих событий в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда дагестанцы попытались атаковать самолет, прибывший из Израиля. Некоторые из участников напали на сотрудников полиции и охраны, атакуя их различными предметами. Глава республики Сергей Меликов отмечал, что ответственные за погром должны понести наказание.

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В Дагестан прибыли около 50 беженцев из Палестины, их отправили в пункт временного размещения. Об этом сообщил глава республики Сергей Меликов. Это первая группа палестинцев, доставленная в республику после беспорядков в октябре 2023 года. Тогда в Махачкале задержали демонстрантов, выступающих в поддержку палестинцев, после чего дагестанцы устроили разгром в аэропорту, ожидая рейс из Израиля. «В Дагестан прибыла первая группа беженцев из Палестины, которых встретили председатель республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, уполномоченный по правам ребенка Марина Ежова и другие официальные лица. Около 50 человек, прибывших в республику, едут в пункт временного размещения, где созданы все условия для их комфортного проживания», — сообщил Меликов в своем telegram-канале. По его словам, палестинцам помогут адаптироваться в новым условиям жизни. В октябре 2023 года в Махачкале полиция задержала 16 демонстрантов, которые пытались провести акцию в поддержку Палестины в войне с Израилем. После этих событий в аэропорту Махачкалы произошли беспорядки, когда дагестанцы попытались атаковать самолет, прибывший из Израиля. Некоторые из участников напали на сотрудников полиции и охраны, атакуя их различными предметами. Глава республики Сергей Меликов отмечал, что ответственные за погром должны понести наказание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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