В Новом Уренгое мужчина напал на девушку, курившую электронные сигареты. Видео

26 ноября 2023 в 14:18 Размер текста - 17 +

Конфликт произошел в теплой остановке Нового Уренгоя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) выпивший мужчина начал душить девушку, которая курила электронные сигареты в теплой остановке. Об этом сообщили в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина начал приближаться к девушке во время конфликта, а она испугавшись, брызнула ему в лицо из перцового баллончика. «Оправдываете насилие взрослого здорового мужика в отношении молодой девушки? Жесть. Другие тоже могли сделать замечание, например женщины, которые там стоят, но нет, он же под градусом герой на девушек лезть. Она предупредила его, чтобы отошел, перед тем как брызнуть ему в глаза из перцового баллончика», — написал подписчик в telegram-канале «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», обсуждая происшествие в комментариях. На видео, заснятом очевидцами, мужчина начал ругаться на двух жительниц Нового Уренгоя из-за того, что они курили электронные сигареты в теплой остановке. Он в грубой форме просил их перестать это делать. Затем ямалец начал приближаться к жительнице города, тогда одна из девушек брызнула ему в лицо из перцового баллончика. После этого мужчина стал душить девушку. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ на него ожидается.

В Новом Уренгое (ЯНАО) выпивший мужчина начал душить девушку, которая курила электронные сигареты в теплой остановке. Об этом сообщили в социальных сетях. На кадрах видно, как мужчина начал приближаться к девушке во время конфликта, а она испугавшись, брызнула ему в лицо из перцового баллончика. «Оправдываете насилие взрослого здорового мужика в отношении молодой девушки? Жесть. Другие тоже могли сделать замечание, например женщины, которые там стоят, но нет, он же под градусом герой на девушек лезть. Она предупредила его, чтобы отошел, перед тем как брызнуть ему в глаза из перцового баллончика», — написал подписчик в telegram-канале «ЧП | ДТП | Новый Уренгой», обсуждая происшествие в комментариях. На видео, заснятом очевидцами, мужчина начал ругаться на двух жительниц Нового Уренгоя из-за того, что они курили электронные сигареты в теплой остановке. Он в грубой форме просил их перестать это делать. Затем ямалец начал приближаться к жительнице города, тогда одна из девушек брызнула ему в лицо из перцового баллончика. После этого мужчина стал душить девушку. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД региона. Ответ на него ожидается.