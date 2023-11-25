Матвиенко жестко отчитала челябинского сенатора Павлову

Слова Маргариты Павловой вызвали бурное обсуждение в соцсетях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала недовольство словами челябинского сенатора Маргариты Павловой о том, что женщина должна быть ориентирована на деторождение, а не получение высшего образования. Как сообщил источник, Матвиенко отчитала Павлову на заседании в Совфеде.

«Если вы высказываете свое личное мнение — говорите об этом, но уточняйте, что это вы говорите лично, а не как сенатор. Потому что в данном случае позиция одного сенатора ложится тенью на Совет Федерации, который с этой позицией не согласен», — цитирует слова Матвиенко в адрес Павловой источник РИА Новости.

На Русском экономическом форуме в Челябинске 13 ноября Павлова заявила, что девушек надо ориентировать не на получение высшего образования, а на деторождение. Эти слова вызвали бурное обсуждение в соцсетях. Пользователи напомнили сенатору, что она сама сначала получила высшее образование, построила карьеру телеведущей и только потом родила троих детей.

Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева комментируя слова Павловой, заявила, что государство не должно лезть в личную жизнь россиян и возвращать страну в Средневековье. Коллега Горячевой по Госдуме Нина Останина также раскритиковала челябинского сенатора. В разговоре с URA.RU Павлова настаивала на своей позиции. А критику в свой адрес со стороны Госдумы назвала необдуманной.