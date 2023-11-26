Украинский генерал обвинил Зеленского во вранье о России

Украинский генерал Кривонос обвинил Зеленского во вранье о России

26 ноября 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Владимиру Зеленскому стоит сменить человека, который доносит ему лживые факты о ходе конфликта, передает Сергей Кривонос Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинскому населению необходимо сообщать правду о ходе конфликта. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он посетовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сменить человека, который сообщает ему неправдивую информацию о конфликте. «У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет», — заявил Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой». Он предложил главе Украины сменить человека, который сообщает ему лживые факты о ходе конфликта. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что для ВСУ ситуация на четырех направлениях в ДНР складывается не лучшим образом. Оборона на донецком, лиманском и других направлениях дается украинским бойцам с трудом. Газета Die Welt сообщила, что глава Украины стал сомневаться в победе в спецоперации.

Украинскому населению необходимо сообщать правду о ходе конфликта. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он посетовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сменить человека, который сообщает ему неправдивую информацию о конфликте. «У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет», — заявил Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой». Он предложил главе Украины сменить человека, который сообщает ему лживые факты о ходе конфликта. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что для ВСУ ситуация на четырех направлениях в ДНР складывается не лучшим образом. Оборона на донецком, лиманском и других направлениях дается украинским бойцам с трудом. Газета Die Welt сообщила, что глава Украины стал сомневаться в победе в спецоперации.