Украинский генерал обвинил Зеленского во вранье о России

Украинский генерал Кривонос обвинил Зеленского во вранье о России
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимиру Зеленскому стоит сменить человека, который доносит ему лживые факты о ходе конфликта, передает Сергей Кривонос Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинскому населению необходимо сообщать правду о ходе конфликта. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он посетовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сменить человека, который сообщает ему неправдивую информацию о конфликте.

«У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет», — заявил Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой». Он предложил главе Украины сменить человека, который сообщает ему лживые факты о ходе конфликта.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что для ВСУ ситуация на четырех направлениях в ДНР складывается не лучшим образом. Оборона на донецком, лиманском и других направлениях дается украинским бойцам с трудом. Газета Die Welt сообщила, что глава Украины стал сомневаться в победе в спецоперации.

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Украинскому населению необходимо сообщать правду о ходе конфликта. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Он посетовал украинскому президенту Владимиру Зеленскому сменить человека, который сообщает ему неправдивую информацию о конфликте. «У нас в прошлом году и в первой половине этого года говорили про победу, что русские выдохлись, что у них больше нет ракет, что экономика пришла в упадок. <…> Но это все произошло на самом деле? Нет», — заявил Кривонос в эфире украинского телеканала «Прямой». Он предложил главе Украины сменить человека, который сообщает ему лживые факты о ходе конфликта. Ранее Владимир Зеленский сообщил, что для ВСУ ситуация на четырех направлениях в ДНР складывается не лучшим образом. Оборона на донецком, лиманском и других направлениях дается украинским бойцам с трудом. Газета Die Welt сообщила, что глава Украины стал сомневаться в победе в спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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