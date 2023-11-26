26 ноября 2023

Депутат Рады Гончаренко* обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его доме

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт wikipedia, верховная рада украины
Глава офиса президента Украины причастен к случившемуся, считает депутат Верховной рады Фото:
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Служба безопасности Украины (СБУ) под видом сотрудников интернет-компании пыталась установить в квартире депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) прослушивающее устройство. Об этом украинский политик заявил в соцсети.

«Сегодня сотрудник СБУ пытался установить прослушивающее устройство в моей квартире. <…> Он пришел, как будто сотрудник интернет-компании. Но когда я позвонил в эту компанию, оказалось, что они никого ко мне не отправляли», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале.

Депутат обратился в полицию с заявлением. Он считает, что к инциденту может быть причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ранее Гончаренко анонсировал начало судебных разбирательств против генералов ВСУ. Это связано с провалом украинского контрнаступления на фронте. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик, с ним согласились несколько генералов. Президент Украины Владимир Зеленский иного мнения, он хочет, чтобы наступление продолжалось.

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Служба безопасности Украины (СБУ) под видом сотрудников интернет-компании пыталась установить в квартире депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) прослушивающее устройство. Об этом украинский политик заявил в соцсети. «Сегодня сотрудник СБУ пытался установить прослушивающее устройство в моей квартире. <…> Он пришел, как будто сотрудник интернет-компании. Но когда я позвонил в эту компанию, оказалось, что они никого ко мне не отправляли», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале. Депутат обратился в полицию с заявлением. Он считает, что к инциденту может быть причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Ранее Гончаренко анонсировал начало судебных разбирательств против генералов ВСУ. Это связано с провалом украинского контрнаступления на фронте. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик, с ним согласились несколько генералов. Президент Украины Владимир Зеленский иного мнения, он хочет, чтобы наступление продолжалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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