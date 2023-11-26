Депутат Рады Гончаренко* обвинил СБУ в попытке установить прослушку в его доме

Служба безопасности Украины (СБУ) под видом сотрудников интернет-компании пыталась установить в квартире депутата Верховной рады Алексея Гончаренко (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) прослушивающее устройство. Об этом украинский политик заявил в соцсети.
«Сегодня сотрудник СБУ пытался установить прослушивающее устройство в моей квартире. <…> Он пришел, как будто сотрудник интернет-компании. Но когда я позвонил в эту компанию, оказалось, что они никого ко мне не отправляли», — сообщил Гончаренко в своем telegram-канале.
Депутат обратился в полицию с заявлением. Он считает, что к инциденту может быть причастен глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Ранее Гончаренко анонсировал начало судебных разбирательств против генералов ВСУ. Это связано с провалом украинского контрнаступления на фронте. Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление зашло в тупик, с ним согласились несколько генералов. Президент Украины Владимир Зеленский иного мнения, он хочет, чтобы наступление продолжалось.
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