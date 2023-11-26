Тяжелую технику загонят на курганские кладбища для расчистки снежных завалов

Мэрия Кургана ищет подрядчика, который очистит городские кладбища от снега

27 ноября 2023 в 04:37 Размер текста - 17 +

Контракт на уборку кладбищ от снега будет действовать до конца года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Заваленные снегом городские кладбища в Кургане будут расчищать спецтехникой. Мэрия ищет подрядчика. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствующий аукцион. «Объект закупки: оказание услуг по уборке снега специальной техникой на территориях кладбищ города Кургана. Начальная цена контракта: 180 566,51 рубля», — указано в описании. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо приступить к работе не поезднее шести часов после получения заявки. При ночном снегопаде уборка кладбищ производится утром. Компания должна иметь атогрейдер, фронтальный погрузчик и трактор с щеткой. Контакт будет действовать до конца года. Заявки на аукцион принимаются до 4 декабря.

Заваленные снегом городские кладбища в Кургане будут расчищать спецтехникой. Мэрия ищет подрядчика. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствующий аукцион. «Объект закупки: оказание услуг по уборке снега специальной техникой на территориях кладбищ города Кургана. Начальная цена контракта: 180 566,51 рубля», — указано в описании. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо приступить к работе не поезднее шести часов после получения заявки. При ночном снегопаде уборка кладбищ производится утром. Компания должна иметь атогрейдер, фронтальный погрузчик и трактор с щеткой. Контакт будет действовать до конца года. Заявки на аукцион принимаются до 4 декабря.