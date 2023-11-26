26 ноября 2023
25 ноября 2023

Тяжелую технику загонят на курганские кладбища для расчистки снежных завалов

Мэрия Кургана ищет подрядчика, который очистит городские кладбища от снега
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, уборка снега, снегоуборочная техника, уборка двора, снежная зима
Контракт на уборку кладбищ от снега будет действовать до конца года Фото:

Заваленные снегом городские кладбища в Кургане будут расчищать спецтехникой. Мэрия ищет подрядчика. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствующий аукцион.

«Объект закупки: оказание услуг по уборке снега специальной техникой на территориях кладбищ города Кургана. Начальная цена контракта: 180 566,51 рубля», — указано в описании.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо приступить к работе не поезднее шести часов после получения заявки. При ночном снегопаде уборка кладбищ производится утром. Компания должна иметь атогрейдер, фронтальный погрузчик и трактор с щеткой. Контакт будет действовать до конца года. Заявки на аукцион принимаются до 4 декабря.

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Заваленные снегом городские кладбища в Кургане будут расчищать спецтехникой. Мэрия ищет подрядчика. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствующий аукцион. «Объект закупки: оказание услуг по уборке снега специальной техникой на территориях кладбищ города Кургана. Начальная цена контракта: 180 566,51 рубля», — указано в описании. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо приступить к работе не поезднее шести часов после получения заявки. При ночном снегопаде уборка кладбищ производится утром. Компания должна иметь атогрейдер, фронтальный погрузчик и трактор с щеткой. Контакт будет действовать до конца года. Заявки на аукцион принимаются до 4 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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