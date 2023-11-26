Тяжелую технику загонят на курганские кладбища для расчистки снежных завалов

Заваленные снегом городские кладбища в Кургане будут расчищать спецтехникой. Мэрия ищет подрядчика. На портале ЕИС «Закупки» опубликован соответствующий аукцион.
«Объект закупки: оказание услуг по уборке снега специальной техникой на территориях кладбищ города Кургана. Начальная цена контракта: 180 566,51 рубля», — указано в описании.
Согласно техзаданию, подрядчику необходимо приступить к работе не поезднее шести часов после получения заявки. При ночном снегопаде уборка кладбищ производится утром. Компания должна иметь атогрейдер, фронтальный погрузчик и трактор с щеткой. Контакт будет действовать до конца года. Заявки на аукцион принимаются до 4 декабря.
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