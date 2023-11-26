Любимый Кремлем Shaman выступит в Перми перед президентскими выборами

Shaman второй раз привезет шоу «Я русский» Фото: Илья Московец © URA.RU

Певец Shaman (Ярослав Дронов), патриотическое творчество которого высоко ценят в Кремле, объявил о новом концерте в Перми. Программа будет той же, что и в марте. С шоу «Я русский. На бис» он выступит в самом конце января — за полтора месяца до выборов президента России, говорится на сайте артиста.

«Полюбившаяся программа „Я РУССКИЙ“ снова в г. Пермь! SHAMAN — автор и исполнитель всенародно любимых хитов „Я русский“, „Встанем“, „Мой бой“, „Моя Россия“, „Мы“ и многие другие композиции», — сообщается в анонсе. Выборы президента РФ состоятся в середине марта, а концерт 31 января.

Последний раз Shaman выступал в Перми 27 марта, собрав полный зал. Как ранее рассказывало URA.RU, творчество певца высоко оценивает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая сказала, что за такими артистами будущее. Положительно высказывались о нем и в Кремле. По данным ВЦИОМ, треть опрошенных россиян назвали Ярослава Дронова лучшим певцом 2023 года.