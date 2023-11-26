Курганских женщин, планирующих аборт, заставят слушать сердцебиение ребенка

Женщин, желающих сделать аборт, сначала отправят на УЗИ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области планируется разрешать женщинам сделать аборт только после того, как им дадут послушать сердцебиение плода. Об этом стало известно на встрече на встрече главы депздрава Курганской области Алексея Сигидаева и митрополита Даниила, сообщается на сайте Курганской епархии.

«Для профилактики абортов, которые с точки зрения всех традиционных религий являются смертным грехом — детоубийством, предлагается ряд мер. В том числе, предлагается введение правила, согласно которому аборт по желанию женщины может быть проведен только после проведения УЗИ с демонстрацией матери сердцебиения плода», — указано в сообщении.

Также в больницах предлагают ввести обязательные «дни тишины» перед совершением аборта, чтобы женщина успели тщательнее обдумать свое решение. Помимо этого, власти планируют строго контролировать проведение обязательного доабортного консультирования медицинским психологом.

Ранее стало известно, что в Кургане представители некоторых частных клиник отказались от проведения абортов. Об этом удалось договориться после встречи в рамках круглого стола сотрудников депздрава с представителями медицинских организаций.