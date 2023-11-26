Курганским врачам хотят давать губернаторскую премию за борьбу с абортами

Акушерам готовят престижную премию за рекорд по родам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области предложили ввести ежегодную премию от имени главы региона Вадима Шумкова для акушеров-гинекологов. Эту идею обсудили митрополит Курганский и Белозерский Даниил и глава регионального депздрава Алексей Сигидаев. Об этом сообщается на официальном сайте Курганской епархии.

«Отдельно владыка и Алексей Сергеевич поговорили о тех мерах, которые были предложены экспертами Всемирного русского народного собора (ВРНС). Среди них введение ежегодной губернаторской премии „За сохранение жизни“», — указано на сайте Курганской епархии.

Отмечается, что данная премия будет вручаться врачам акушерам-гинекологам Курганской области, которые поспособствовали рождению наибольшего количества детей. Среди других вопрос, которые обсудили Сигидаев и митрополит Даниил были повышение рождаемости, забота о будущих мамах и семьях, профилактика абортов, взаимодействие приходов и медучреждений региона.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков уделяет особое внимание демографической политике в регионе. В области действует программа по повышению рождаемости на период до 2026 года. Для популяризации статуса отца, как главы семьи, в школах и спортивных секциях начнут работать Советы отцов. В рамках программы волонтеры будут проводить семинары для людей в возрасте от 15 до 30 лет, на которых будут рассказывать об абортах, ВИЧ и семейных ценностях. Всего в программе указано 14 новых мер.

Ранее URA.RU писало, что курганских женщин, планирующих аборт, заставят слушать сердцебиение ребенка. В региональных больницах также хотят ввести «дни тишины» перед совершением аборта.