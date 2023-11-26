Власти начнут выдавать курганским молодоженам денежные сертификаты

Для получения сертификатов молодожены должны быть моложе 25 лет и являться студентами Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Студентам из Курганской области, которые впервые вступают в брак, власти планируют выдавать свадебные денежные сертификаты. Об этом стало известно на встрече на встрече главы депздрава Курганской области Алексея Сигидаева и митрополита Даниила, сообщается на сайте Курганской епархии.

«Отдельно владыка и Алексей Сергеевич поговорили о тех мерах, которые были предложены экспертами Всемирного русского народного собора (ВРНС). Среди них введение денежных выплат (свадебных сертификатов) на проведение свадебного торжества для молодоженов, вступающих в брак до 25 лет, в случае если один из супругов является студентом (учащимся, курсантом) и впервые вступает в брак», — указано в сообщении.

Помимо этого, в вузах планируют открывать группы кратковременного пребывания детей, комнат матери и ребенка, а также комнат для кормления. Сигидаев согласился с необходимостью таких мер. По его мнению, в регионе создается одна из самых эффективных в стране комплексных программ по повышению рождаемости.

Также власти предлагают разрешать женщинам сделать аборт только после того, как им дадут послушать сердцебиение плода. Кроме того в регионе акушерам-гинекологам, которые помогут родить наибольшее число детей, будут вручать ежегодную губернаторскую премию «За сохранение жизни».