В скандале с соратником Геры ЖБИ всплыла фамилия вора в законе

27 ноября 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Александр Дисков не признал свою вину в суде и сказал, что не является криминальным авторитетом Фото: Илья Московец © URA.RU За уголовным делом в отношении соратника Геры ЖБИ — екатеринбуржцем Александром Дисковым (прозвище Фартовый) — может стоять приближенный вора в законе Гии Свердловского, положенец Зорик Гасоян. В его интересах якобы было посадить Фартового за решетку. Такую версию озвучил URA.RU один из друзей Дискова. «Между Зориком и Сашей давно тлел конфликт. Зорик поступил некрасиво, говорил за спиной у Саши очень нехорошие слова. Как-то ему Дисков высказал, мол, ты хочешь достичь на Урале каких-то высот, а поступаешь неправильно. Конфликт стал открытым. У Зорика был интерес убрать Сашу с дороги, например, подвести под уголовку. Он ему мешал», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Зорик Гасоян является криминальным авторитетом и входит в окружение вора в законе Гии Свердловского. Другой собеседник агентства сказал, что Гасоян согласно криминальной иерархии является лишь положенцем. Статья по теме Что известно о деле авторитета Фартового, задержанного в Кольцово «Но он решил, что он лютый криминальный авторитет и не может смириться, что сам Фартовый и его люди не считаются с его мнением. Например, Зорик пытается зайти к свердловским бизнесменам, а те ему говорят: ты для нас пустое место, мы дружим с Фартовым. Саша не дает Зорику разводить людей на деньги, мешает. Вот он и попытался закрыть врага [за решетку]», — добавил собеседник. По его утверждению, среди оппонентов, с которыми у Фартового случился конфликт, были люди Гасояна. И они якобы сознательно подстроили стычку, чтобы Дисков получил срок. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Зорика Гасояна. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения. Александр Дисков по прозвищу Фартовый был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям, связанное с избиением людей и стрельбой возле ночного клуба. Мужчину называют соратником известного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт), который умер два года назад. Якобы после смерти Гардта Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Дисков неоднократно был ранее судим. В данный момент он помещен под арест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За уголовным делом в отношении соратника Геры ЖБИ — екатеринбуржцем Александром Дисковым (прозвище Фартовый) — может стоять приближенный вора в законе Гии Свердловского, положенец Зорик Гасоян. В его интересах якобы было посадить Фартового за решетку. Такую версию озвучил URA.RU один из друзей Дискова. «Между Зориком и Сашей давно тлел конфликт. Зорик поступил некрасиво, говорил за спиной у Саши очень нехорошие слова. Как-то ему Дисков высказал, мол, ты хочешь достичь на Урале каких-то высот, а поступаешь неправильно. Конфликт стал открытым. У Зорика был интерес убрать Сашу с дороги, например, подвести под уголовку. Он ему мешал», — рассказал собеседник агентства. По его словам, Зорик Гасоян является криминальным авторитетом и входит в окружение вора в законе Гии Свердловского. Другой собеседник агентства сказал, что Гасоян согласно криминальной иерархии является лишь положенцем. «Но он решил, что он лютый криминальный авторитет и не может смириться, что сам Фартовый и его люди не считаются с его мнением. Например, Зорик пытается зайти к свердловским бизнесменам, а те ему говорят: ты для нас пустое место, мы дружим с Фартовым. Саша не дает Зорику разводить людей на деньги, мешает. Вот он и попытался закрыть врага [за решетку]», — добавил собеседник. По его утверждению, среди оппонентов, с которыми у Фартового случился конфликт, были люди Гасояна. И они якобы сознательно подстроили стычку, чтобы Дисков получил срок. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Зорика Гасояна. Агентство готово предоставить ему возможность высказать свою точку зрения. Александр Дисков по прозвищу Фартовый был задержан в аэропорту Кольцово 22 ноября. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум статьям, связанное с избиением людей и стрельбой возле ночного клуба. Мужчину называют соратником известного авторитета Геры ЖБИ (Герман Гардт), который умер два года назад. Якобы после смерти Гардта Фартовый подмял под себя бойцов и парковочный бизнес. Дисков неоднократно был ранее судим. В данный момент он помещен под арест.