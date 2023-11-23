Что известно о деле авторитета Фартового, задержанного в Кольцово

Соратники принесли в суд два миллиона рублей, чтобы вытащить криминального авторитета

24 ноября 2023 в 00:23 Размер текста - 17 +

Александра Дискова задержали в Екатеринбурге 22 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО криминального авторитета по прозвищу Фартовый (Александр Дисков) после потасовки у кальянной «Нравы». Мужчину обвиняют в хулиганстве и покушении на убийство. В суд поддержать Дискова пришли друзья, которые были готовы внести залог, чтобы мужчину отпустили под домашний арест. Все, что известно о деле авторитета — в материале URA.RU. Кто такой Фартовый и с чего началось дело Александр Дисков, по словам нескольких независимых источников, считается наследником империи авторитетного бизнесмена Геры ЖБИ (Герман Гардт), который умер в конце сентября 2021 года. Фартовый стал лидером уличных группировок и подмял под себя парковочный бизнес. Мужчина несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям. Фартовый в драке сломал левую руку Фото: Илья Московец © URA.RU В ночь с 11 на 12 ноября Дисков отдыхал в кальян-баре «Нравы», где поругался с тремя мужчинами. Он вышел с ними поговорить на улицу, подрался и обстрелял Cadillac из пистолета, говорили инсайдеры URA.RU. При этом в этот момент Фартовый находился в отпуске. Он вернулся со спецоперации на Украине, где получил боевое ранение. По словам людей из его окружения, он готовился к повторной отправке на фронт. Друзья Дискова уверяют, что его подставили. «Его специально вовлекли в конфликт, чтобы подвести под уголовное дело», — заявлял URA.RU один из окружения Фартового. По его словам, после потасовки Дисков вернулся в заведение, прибрался и извинился перед персоналом. В драке он сломал руку. Как задержали криминального авторитета Вскоре после инцидента Фартовый улетел в Дубай. Отпуск он, по словам инсайдеров агентства, планировал заранее. 22 ноября Дисков вернулся в Екатеринбург, где его прямо в аэропорту Кольцово задержали силовики. В тот же день неизвестные люди с автоматами пришли в квартиру к девушке, которая, как говорят источники агентства, беременна от Дискова. Мужчины были в медицинских масках, они не представились и стали проводить обыск. Тогда к ней в квартиру приехала адвокат Юлия Бузуева, которая пыталась попасть внутрь, но не смогла. Не помогли ей и полицейские, прибывшие по ее вызову. Силовики знали, когда Фартовый прилетит в Екатеринбург Фото: Илья Московец © URA.RU После обыска, по словам девушки, из квартиры пропали 200 тысяч рублей, документы и мобильный телефон. 23 ноября беременной даже пришлось объезжать больницы, чтобы уточнить, когда ей нужно явиться на прием к врачам (информация у нее хранилась в телефоне, который пропал). По факту обыска девушка написала заявление в полицию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу не комментируют случившееся. На следующий день после задержания Дискова в Ленинском районном суде Екатеринбурга назначили заседание, чтобы выбрать меру пресечения криминальному авторитету. Ему вменяют покушение на убийство и хулиганство. Близкие Фартового смогли договориться о сотрудничестве с известным в Екатеринбурге адвокатом Георгием Красновым. Сам он признался URA.RU, что прилетел в столицу Урала из Сыктывкара 23 ноября в четыре утра, и до этого никогда не виделся с Дисковым. Также он добавил, что рассматривать дело должны в Екатеринбургском гарнизонном военном суде, поскольку Фартовый является военнослужащим. По его словам, Дисков — артиллерист, и в одном из боев получил контузию. Мера пресечения и два миллиона рублей В суд поддержать Дискова пришли три человека (девушка и двое мужчин). Товарищи сразу же подошли к следователям и долго разговаривали с ними. В частности, они спрашивали у них, зачем силовики проводили обыск у беременной девушки. Начало процесса задержалось, его закрыли от представителей СМИ. Спустя десять минут после начала заседания прокурор и следователь вышли из зала. Об этом попросил Краснов, чтобы посовещаться с Дисковым. Один из знакомых Фартового все это время продолжал общаться с силовиком (и несколько раз уводил его на приватный разговор). Сторона защиты просила судью отпустить Дискова под домашний арест, предложив внести залог. «Товарищи [Фартового] были готовы внести любую сумму по решению суда, но, в частности, с собой у них было два миллиона рублей», — отметил URA.RU адвокат Краснов. Александр Дисков отметил, что не связан с криминальной тусовкой Фото: Илья Московец © URA.RU В суде Дисков заявил, что не имеет отношения к криминальному миру. Об этом же уверяли и те, кто пришел поддержать его. «Воинская служба и криминальные авторитеты — не совместимы», — передал слова Фартового Краснов. Свою вину мужчина не признал. Кроме того, его соратники назвали бредом заявления стороны обвинения, что Дисков хотел убить человека, и при этом скрывался. Ходатайство адвоката о переносе дела в военный суд было отклонено. «Представленные справки не подтверждают статус военнослужащего. Информацию должен подтвердить Генштаб. А этот процесс — нескорый», — отметил адвокат. Ленинский райсуд отправил Дискова в СИЗО до 21 января 2024 года. Сторона защиты будет обжаловать это решение. Официальные представители свердловских силовых ведомств не комментируют обстоятельства расследования. В суде Дисков не стал отвечать на вопросы прессы. Дисков после оглашения меры пресечения подозвал к себе адвоката Георгия Краснова Фото: Илья Московец © URA.RU Фартового отправили в СИЗО до 21 января 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Адвокат будет обжаловать решение Ленинского райсуда Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО криминального авторитета по прозвищу Фартовый (Александр Дисков) после потасовки у кальянной «Нравы». Мужчину обвиняют в хулиганстве и покушении на убийство. В суд поддержать Дискова пришли друзья, которые были готовы внести залог, чтобы мужчину отпустили под домашний арест. Все, что известно о деле авторитета — в материале URA.RU. Александр Дисков, по словам нескольких независимых источников, считается наследником империи авторитетного бизнесмена Геры ЖБИ (Герман Гардт), который умер в конце сентября 2021 года. Фартовый стал лидером уличных группировок и подмял под себя парковочный бизнес. Мужчина несколько раз отбывал наказание по тяжким статьям. В ночь с 11 на 12 ноября Дисков отдыхал в кальян-баре «Нравы», где поругался с тремя мужчинами. Он вышел с ними поговорить на улицу, подрался и обстрелял Cadillac из пистолета, говорили инсайдеры URA.RU. При этом в этот момент Фартовый находился в отпуске. Он вернулся со спецоперации на Украине, где получил боевое ранение. По словам людей из его окружения, он готовился к повторной отправке на фронт. Друзья Дискова уверяют, что его подставили. «Его специально вовлекли в конфликт, чтобы подвести под уголовное дело», — заявлял URA.RU один из окружения Фартового. По его словам, после потасовки Дисков вернулся в заведение, прибрался и извинился перед персоналом. В драке он сломал руку. Вскоре после инцидента Фартовый улетел в Дубай. Отпуск он, по словам инсайдеров агентства, планировал заранее. 22 ноября Дисков вернулся в Екатеринбург, где его прямо в аэропорту Кольцово задержали силовики. В тот же день неизвестные люди с автоматами пришли в квартиру к девушке, которая, как говорят источники агентства, беременна от Дискова. Мужчины были в медицинских масках, они не представились и стали проводить обыск. Тогда к ней в квартиру приехала адвокат Юлия Бузуева, которая пыталась попасть внутрь, но не смогла. Не помогли ей и полицейские, прибывшие по ее вызову. После обыска, по словам девушки, из квартиры пропали 200 тысяч рублей, документы и мобильный телефон. 23 ноября беременной даже пришлось объезжать больницы, чтобы уточнить, когда ей нужно явиться на прием к врачам (информация у нее хранилась в телефоне, который пропал). По факту обыска девушка написала заявление в полицию. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу не комментируют случившееся. На следующий день после задержания Дискова в Ленинском районном суде Екатеринбурга назначили заседание, чтобы выбрать меру пресечения криминальному авторитету. Ему вменяют покушение на убийство и хулиганство. Близкие Фартового смогли договориться о сотрудничестве с известным в Екатеринбурге адвокатом Георгием Красновым. Сам он признался URA.RU, что прилетел в столицу Урала из Сыктывкара 23 ноября в четыре утра, и до этого никогда не виделся с Дисковым. Также он добавил, что рассматривать дело должны в Екатеринбургском гарнизонном военном суде, поскольку Фартовый является военнослужащим. По его словам, Дисков — артиллерист, и в одном из боев получил контузию. В суд поддержать Дискова пришли три человека (девушка и двое мужчин). Товарищи сразу же подошли к следователям и долго разговаривали с ними. В частности, они спрашивали у них, зачем силовики проводили обыск у беременной девушки. Начало процесса задержалось, его закрыли от представителей СМИ. Спустя десять минут после начала заседания прокурор и следователь вышли из зала. Об этом попросил Краснов, чтобы посовещаться с Дисковым. Один из знакомых Фартового все это время продолжал общаться с силовиком (и несколько раз уводил его на приватный разговор). Сторона защиты просила судью отпустить Дискова под домашний арест, предложив внести залог. «Товарищи [Фартового] были готовы внести любую сумму по решению суда, но, в частности, с собой у них было два миллиона рублей», — отметил URA.RU адвокат Краснов. В суде Дисков заявил, что не имеет отношения к криминальному миру. Об этом же уверяли и те, кто пришел поддержать его. «Воинская служба и криминальные авторитеты — не совместимы», — передал слова Фартового Краснов. Свою вину мужчина не признал. Кроме того, его соратники назвали бредом заявления стороны обвинения, что Дисков хотел убить человека, и при этом скрывался. Ходатайство адвоката о переносе дела в военный суд было отклонено. «Представленные справки не подтверждают статус военнослужащего. Информацию должен подтвердить Генштаб. А этот процесс — нескорый», — отметил адвокат. Ленинский райсуд отправил Дискова в СИЗО до 21 января 2024 года. Сторона защиты будет обжаловать это решение. Официальные представители свердловских силовых ведомств не комментируют обстоятельства расследования. В суде Дисков не стал отвечать на вопросы прессы.