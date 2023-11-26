Поезд Деда Мороза посетит город в ЯНАО

Поезд будет стоять в Ноябрьске с 12 до 20:00
Поезд Деда Мороза прибудет в Ноябрьск (ЯНАО) 28 ноября. Об этом сообщили на сайте маршрутов новогоднего поезда.
«Прибытие 28 ноября на станцию Ноябрьск-2 в 12:00. Отправление поезда в 20:00», — говорится в маршруте поезда Деда Мороза. В расписании указано местное время.
В составе поезда есть вагон для игр и квестов. Купившим билеты будет доступно посещение всех вагонов поезда. Ноябрьск станет вторым городом в ЯНАО после Лабытнангов, в котором побывает поезд Деда Мороза.
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