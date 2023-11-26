26 ноября 2023
25 ноября 2023

Поезд Деда Мороза посетит город в ЯНАО

Поезд Деда Мороза прибудет в Ноябрьск 28 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд Деда Мороза. Челябинск, дед мороз, поезд деда мороза
Поезд будет стоять в Ноябрьске с 12 до 20:00 Фото:

Поезд Деда Мороза прибудет в Ноябрьск (ЯНАО) 28 ноября. Об этом сообщили на сайте маршрутов новогоднего поезда.

«Прибытие 28 ноября на станцию Ноябрьск-2 в 12:00. Отправление поезда в 20:00», — говорится в маршруте поезда Деда Мороза. В расписании указано местное время.

В составе поезда есть вагон для игр и квестов. Купившим билеты будет доступно посещение всех вагонов поезда. Ноябрьск станет вторым городом в ЯНАО после Лабытнангов, в котором побывает поезд Деда Мороза.

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Поезд Деда Мороза прибудет в Ноябрьск (ЯНАО) 28 ноября. Об этом сообщили на сайте маршрутов новогоднего поезда. «Прибытие 28 ноября на станцию Ноябрьск-2 в 12:00. Отправление поезда в 20:00», — говорится в маршруте поезда Деда Мороза. В расписании указано местное время. В составе поезда есть вагон для игр и квестов. Купившим билеты будет доступно посещение всех вагонов поезда. Ноябрьск станет вторым городом в ЯНАО после Лабытнангов, в котором побывает поезд Деда Мороза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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