Глава СКР подключился к делу о стрельбе в екатеринбургском «Гринвиче»

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин запросил доклад у и. о. руководителя свердловского СК Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в торговом центре «Гринвич» (Екатеринбург). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СКР поручил и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела, которое завели после стрельбы в „Гринвиче“», — пишет telegram-канал «Следком». Свердловские следователи продолжают разбираться в случившемся.

Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в ТЦ было много людей. По неофициальной версии, двое отдыхавших в кафе не поделили место в коридоре, после чего завязался конфликт, переросший в стрельбу.

Силовики задержали фигурантов потасовки, они находятся в изоляторе. Установлено, что мужчины являются уроженцами Азербайджана.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в торговом центре «Гринвич» (Екатеринбург). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела, которое завели после стрельбы в „Гринвиче“», — пишет telegram-канал «Следком». Свердловские следователи продолжают разбираться в случившемся. Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в ТЦ было много людей. По неофициальной версии, двое отдыхавших в кафе не поделили место в коридоре, после чего завязался конфликт, переросший в стрельбу. Силовики задержали фигурантов потасовки, они находятся в изоляторе. Установлено, что мужчины являются уроженцами Азербайджана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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