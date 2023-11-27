Глава СКР подключился к делу о стрельбе в екатеринбургском «Гринвиче»

27 ноября 2023 в 20:58 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин запросил доклад у и. о. руководителя свердловского СК Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в торговом центре «Гринвич» (Екатеринбург). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела, которое завели после стрельбы в „Гринвиче“», — пишет telegram-канал «Следком». Свердловские следователи продолжают разбираться в случившемся. Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в ТЦ было много людей. По неофициальной версии, двое отдыхавших в кафе не поделили место в коридоре, после чего завязался конфликт, переросший в стрельбу. Силовики задержали фигурантов потасовки, они находятся в изоляторе. Установлено, что мужчины являются уроженцами Азербайджана.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело о стрельбе в торговом центре «Гринвич» (Екатеринбург). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СКР поручил и. о. руководителя СК по Свердловской области Анатолию Надбитову доложить о ходе расследования уголовного дела, которое завели после стрельбы в „Гринвиче“», — пишет telegram-канал «Следком». Свердловские следователи продолжают разбираться в случившемся. Перестрелка в «Гринвиче» произошла вечером 26 ноября, когда в ТЦ было много людей. По неофициальной версии, двое отдыхавших в кафе не поделили место в коридоре, после чего завязался конфликт, переросший в стрельбу. Силовики задержали фигурантов потасовки, они находятся в изоляторе. Установлено, что мужчины являются уроженцами Азербайджана.